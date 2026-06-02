El Zamora CF ha vendido ya más de 3.500 entradas

La venta de entradas para el segundo partido del play off del Zamora CF avanza a buen ritmo y este martes eran ya más de 3.500 las que se habian vendido, según informó el club rojiblanco. Como es sabido, el partido de vuelta se disputará en el Estadio Ruta de la Plata el domingo 7 de junio a las 18:30 horas y no está incluido en el abono de la temporada, por lo que todos los socios que deseen asistir al encuentro deberán comprar su entrada.

Los precios para los socios son los siguientes: Tribuna: 15 euros, Preferencia: 10 euros, Fondos: 5 euros e Infantil (de 0 a 14 años): 5 euros mientras que los precios para no socios se han establecido en: Tribuna: 30 euros, Preferencia: 20 euros, Fondos: 15 euros e Infantil (de 0 a 14 años): 8 euros.

Las entradas para el partido de vuelta están disponibles en la tienda oficial del Zamora CF (Calle Pelayo, 8) y también de forma online en la página web https://zamoracf.acyti.com/

Los socios dispondrán de plazo hasta este miércoles 3 de junio para retirar su entrada y conservar su asiento habitual. A partir del jueves 4 de junio, los asientos de los socios que no hayan retirado su entrada quedarán liberados y podrán ponerse a la venta para el público general.

Los socios que no hayan retirado su localidad dentro del plazo establecido podrán seguir adquiriendo una entrada al precio reducido de socio, pero en otra localidad.

Cambios en los banquillos

Mientras algunos equipos de Primera RFEF siguen en activo como es el caso del Zamora CF, hay otros que ya han comenzado a preparar la próxima temporada como es el caso del Racing de Ferrol que ha anunciado ayer a Javi Vázquez, ex del Algeciras, como nuevo entrenador y ha valorado que su llegada se produce tras "forjar una trayectoria en los banquillos marcada por su crecimiento constante y su capacidad para asumir retos en contextos exigentes".

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Por otra parte, el CD Guadalajara también anunció ayer que Juanvi Peinado no continuará al frente del primer equipo del club alcarreño la próxima temporada por motivos profesionales. El técnico llegó a la entidad el pasado mes de enero para hacerse cargo del equipo en la recta final del campeonato de Primera Federación. Durante los 19 encuentros en los que dirigió al conjunto morado, Juanvi y su cuerpo técnico trabajaron con dedicación, compromiso y profesionalidad, manteniendo al equipo en la lucha por la permanencia hasta la penúltima jornada de competición.