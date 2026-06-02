El Zamora CF apela a la épica para alcanzar la final por el ascenso a Segunda

Un viaje entre Vila-Real y Zamora da para mucho y el Zamora CF lo invirtió en digerir la derrota ante el filial del "submarino amarillo" (2-0) y conjurarse para la vuelta, un partido en el Ruta de la Plata (domingo, 18.30 horas) que, esta vez sí, es decisorio. En la plantilla lo tienen claro, confían plenamente en la remontada y así lo hicieron saber desde las redes sociales varios de sus integrantes, aunque, eso sí, piden a la afición su apoyo incondicional y es que, entre todos, la épica estará más cerca. Carlos Ramos, como zamorano y capitán, fue de los primeros en alzar la voz para recordar que "el domingo jugamos 12. Creer, creer todos juntos. Nos dejaremos la vida por la remontada". También Kike Márquez hizo su particular llamamiento a los aficionados dejando claro que se dejarán "el alma en el Ruta. Os necesitamos zamoranos", aseguró el "7".

Confianza desde la Presidencia

Así, la venta de entradas para el encuentro continúa a buen ritmo y el objetivo es que el estadio sea "un hervidero" que aporte hacia el objetivo de una remontada en la que, por supuesto, confían desde la Presidencia. De hecho, horas después del partido, Javier Páez Ramírez, solo tenía buenas palabras para los suyos a los que abrazó y animó en el Mini Estadi. "Yo confío plenamente en mis jugadores. Tenemos muy buen equipo", indicó el máximo responsable de la entidad del Duero quien también tuvo frases de agradecimiento hacia la afición desplazada y también para la que animó en la distancia, teniendo claro que tampoco van a fallar este próximo domingo en el reto común de enjugar ese 2-0 encajado durante los primeros 20 minutos de eliminatoria ante un Villarreal B que saltó mejor al terreno de juego.

Antecedentes

En el Zamora existen antecedentes de remontadas épicas y también durante los play-offs. En este momento, en la memoria colectiva aparece lo sucedido hace dos años con el equipo en Segunda RFEF, el club con las cuentas bloqueadas por la situación judicial del entonces presidente, Víctor de Aldama, y un 2-0 en el encuentro de ida ante el Sant Andreu. Ahí, el equipo se hizo fuerte y no solo pasó la eliminatoria, sino que ascendió a Primera RFEF tras superar en el siguiente cruce al San Sebastián de los Reyes, logrando así darle futuro a la entidad del Duero que pasó de las manos de Aldama a las del Grupo Páez que viven en la actualidad su primera fase de ascenso, que es la séptima que juega el Zamora en busca de alcanzar el fútbol profesional.

Sensaciones en el cuadro rival

Mientras que en el equipo zamorano hay ganas de remontada, en el cuadro rival hay felicidad pero sin confianzas. Joselillo Gaitán, que está en un momento dulce, fue el autor del 2-0 ante el Zamora CF y tuvo el 3-0 en la segunda parte. El malagueño se mostró "muy feliz" y "emocionado" por la victoria del filial. "Es un triunfo importante para ir allí con ventaja, sin haber encajado en casa". "Les hemos ganado siendo nosotros, con nuestro estilo, yendo siempre a por todas", dijo. Eso sí, el escurridizo extremo del Villarreal B se lamentó del tanto fallado y que, afortunadamente, deja con vida a los de Cano. "Nos ha faltado un gol más, pero estamos contentos por esta renta que llevamos, habiendo demostrado que somos capaces de todo", apuntó el andaluz. No obstante, tiene claro que en el Ruta de la Plata deben "salir con más mismas ganas, sabiendo que no hemos hecho nada todavía. Allí iremos a ganar". Además, el joven futbolista destacó el apoyo de la grada: "La afición ha estado de 10: ver a tanta gente siempre nos da un plus; verlos animarnos nos hace salir más fuertes para tenerles contentos". "Se ha notado mucho su presencia en la grada", apostilló. El partido de vuelta se jugará el domingo, a partir de las 18.30 horas, en el Ruta de la Plata. Para ese encuentro, el técnico David Albelda podrá recuperar al delantero y máximo goleador del equipo groguet, el ariete catalán Albert García; y seguirán siendo baja tanto Facu Viveros como Barry. Mientras, en el Zamora CF, será baja de nuevo Farrel y se confía en recuperar a Miki Codina, tras superar los problemas físicos.