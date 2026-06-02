El I Trofeo Azayca de Tiro Olímpico recauda 1.200 euros para apoyar a los pacientes oncológicos

El Club de Tiro Olímpico Tierras de Zamora logró recaudar 1.200 euros en su I Trofeo Azayca, que irán destinados a los programas de apoyo que la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer desarrolla para pacientes oncológicos y sus familias.

La competición se celebró en el campo de tiro de Villaralbo y contó con una excelente participación, reuniendo a más de 70 deportistas procedentes de distintas comunidades autónomas. El éxito de esta primera edición pone de manifiesto el compromiso del mundo del deporte con las causas sociales y la solidaridad de todos los participantes.

Agradecimientos

Desde Azayca quisieron agradecer especialmente al Club de Tiro Olímpico Tierras de Zamora y a la Fundación Caja Rural su implicación y apoyo para hacer posible este evento, que ha combinado deporte, convivencia y solidaridad.

Asimismo, hicieron extensivo su agradecimiento a todas las entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Villaralbo, Delegación de Tiro Olímpico de Zamora, Diputación de Zamora, Federación de Tiro Olímpico de Castilla y León y Consejo Superior de Deportes, cuyo respaldo ha sido fundamental para el desarrollo de esta iniciativa.

Destino de la recaudación

Los fondos recaudados contribuirán a seguir ofreciendo servicios gratuitos de apoyo psicológico, ejercicio terapéutico, asesoramiento nutricional y acompañamiento a pacientes oncológicos de Zamora y provincia.

Azayca agradece igualmente la participación de todos los tiradores y tiradoras, así como la asistencia del público, que con su apoyo han demostrado una vez más la gran solidaridad de la sociedad zamorana.