El Triatlón Duero, oro en relevos mixtos dentro del "Bierzo Triman"

El Construcciones Martín Peña comenzaba la temporada de triatlón dentro del circuito de Castilla y León con una alta participación en la exigente prueba del "IX Bierzo Triman" celebrado en la localidad de Villafranca del Bierzo.

El trazado de la misma exigía finalizar 1.400 metros a nado sobre el Lago de Carucedo, 59 kilómetros en bici de carretera y un final de casi 15 kilómetros de carrera a pie.

Las altas temperaturas complicaron la jornada para todos los participantes si bien los "tridueros" destacaron principalmente en la modalidad de relevos, donde cada uno del equipo realizaba un segmento. En relevos mixtos, Triatlón Duero D (3h 18´15") conseguía el oro de la mano de Sandra María Felipe, Antonio Gato y Alejandro Montalvo gracias a la regularidad mostrada en todas las disciplinas; por su parte, Triatlón Duero C (4h 04´56") finalizaba en un gran sexto puesto con Diana Herrero, Begoña Madrigal y Vicente González.

En la categoría de relevos masculinos, Triatlón Duero B (3h 06´50") también subía al podio logrando la plata con Samuel Pérez, Cristian Aliste y David Pérez: también, el Triatlón Duero A (3h 38´02) formado por Javier Alfonso, J. Luis Prieto y Jorge Muñiz se quedaba cerca de los primeros puestos logrando la quinta posición. En cuanto a las clasificaciones individuales, Jorge Herculano do Fondo (3h 47´12") y Alfonso Quijada (3h 56´29") conseguían buenos tiempos en una prueba que estuvo dominada por Emilio Tizón del CD Delikia.

Por otro lado, Jonatan Peláez finalizó la Carrera Pencona, de Aldeanueva de la Vera, en Cáceres sobre un recorrido de 23 kilómetros y 1350 metros de desnivel positivo acumulado y que forma parte del circuito de Carreras por Montaña de Extremadura.