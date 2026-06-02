¿Remontará el Zamora CF? Esto es lo que opina la afición

El Zamora CF enfrenta un momento tan decisivo como difícil: en el partido que se jugará en el Ruta este domingo (18.30 horas) se decidirá el futuro de los rojiblancos. Aunque la derrota en Vila-Real dejó al equipo un sabor amargo, no dudan de sus posibilidades de remontada. Jugadores y técnico tienen claro que, con esfuerzo y el apoyo incondicional de la afición podrán con este reto que se presenta este domingo.

La afición también parece estar de acuerdo en la importancia de que las gradas estén llenas para que el equipo juegue con más fuerza, lo que podría marcar la diferencia en un encuentro tan decisivo.

En una encuesta realizada por LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, optimistas y reticentes daban su punto de vista sobre las probabilidades que acompañan a los rojiblancos este fin de semana.

¿CONFÍAS EN LA REMONTADA DEL ZAMORA CF? ¡Claro que confío! Confío en este Zamora, en la presión que un estadio lleno puede ejercer sobre un equipo rival, ¡que se le puede hacer débil! ¡Vamos Zamora, sí se puede!

Difícil, pero no imposible. Claro que confío y allí estaremos alentando a nuestro equipo

Tenemos que llenar el estadio y animar desde el minuto uno. Aúpa mí Zamora, sí se puede.

El Zamora nunca se rinde, se viene la remontada.

Claro que si se puede, tienen que jugar como ellos saben. Aúpa Zamora.

Hombre, mucho tiene que cambiar. ¡Así que no!

Espero y deseo que sí, no será fácil.

Tiene que haber un ambiente nunca visto en el ruta y en la ciudad.

Aunque no faltaban los pesimistas, el ambiente general de la encuesta era positivo. Zamora, e incluso algunos aficionados de rivales recientes, como el Cacereño, deseaban ánimos a los de Óscar Cano, que este domingo podrán dar una alegría a toda la ciudad.

Pase lo que pase este fin de semana en el Ruta de la Plata, lo que está claro es que el equipo contará con todo el apoyo de una afición que ya se siente entusiasmada.