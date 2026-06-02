Oro y bronce para Irene Palacios, del Natación San José Obrero, en Ourense

Irene Nieto Palacios, con dos medallas, fue la más destacada de la expedición del Club Deportivo Natación San José Obrero en Ourense, donde tomó parte en el Trofeo Internacional Pedro Escudero,

La prueba se celebró en la piscina Rosario Dueñas, con presencia de siete nadadores (3 chicos y 4 chicas) del Sanjo, que mostraron un bien nivel, mejorando varios de ellos sus marcas personales.

Los mejores registros corrieron a cargo de Irene Nieto, que subió dos veces al podio: oro en 50 Braza y bronce en 100 Braza, completándose el equipo con Mara Carbajo Girón, Ariadna de Paz Ruiz, Alba Muriel Barroso, Mateo Manías Santiago, Álvaro de Paz Centeno y Jaime Carro Martín.