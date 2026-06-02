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Javier Manzano, el más rápido de la Marcha BTT Sierra de la Culebra celebrada en Villardeciervos

El ciclista zamorano se adjudicó la victoria en los 62 kilómetros mientras que en la distancia corta se impuso Javier Roncero

Un momento de la prueba de BTT. | TROFEO BTT

Un momento de la prueba de BTT. | TROFEO BTT

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C. J. T.

Zamora

El ciclista zamorano Javier Manzano fue el principal protagonista de la quinta edición de la Marcha BTT Sierra de la Culebra, celebrada el pasado domingo con Villardeciervos como epicentro, al conquistar la victoria en la modalidad de 62 kilómetros de esta prueba del Trofeo BTT Diputación de Zamora 2026.

Manzano, corredor independiente en esta prueba, se hizo con la victoria general en el trazado largo gracias a un tiempo de 2.17.27, aprovechando así también para ganar la categoría Máster 40. Una victoria sólida gracias a una actuación que le permitió alcanzar la línea de meta con amplia ventaja sobre sus perseguidores del North Bike Sport La Bañeza: Javier Castaño, segundo a más de cinco minutos del vencedor; y Rubén Iglesias, tercero a treinta segundos de distancia de su compañero. Podio que, en categoría femenina de esta misma distancia, estuvo encabezado por la lusa Sandra Cabral (Ginásio Clube de Bragança) con una marca de 3.18.24 que fue inalcanzable para Lourdes García (CD Ceadea, con un tiempo de 3:59.51; y Cristina Alonso (BTT Puente Mozar), cuyo registro fue de 4.16.14.

Distancia corta

La cita ciclista en Villardeciervos también contó con otro Javier como vencedor de su ruta corta. Javier Roncero se hizo con la victoria en los 40 kilómetros, gracias a una marca de 1:19.30, tras una igualada lucha con Óscar García (Cansinos Bike) que perdió veinte segundos con el vencedor y superó en los últimos kilómetros a Javier González (Iguña CT), tercero.

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El palmarés de la quinta edición se completó con la victoria de Carmen Yagüe (Correcaminos Carrizos BTT) en la modalidad corta. La absoluta se impuso, con un tiempo de 1:55.16, a la joven Yaiza Uña (Lopenta) y Marta Cartagena (Cansinos Bike), que ocuparon el segundo y tercer peldaño del podio, respectivamente.

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