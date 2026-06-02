Ernesto Aranda y Jorge Rodríguez brillan en el Trail "Las Cavernas"

Ernesto Aranda (La Raya Trail Alcañices) y Jorge Rodríguez (Vino de Toro Caja Rural) se alzaron vencedores el pasado domingo de la tercera edición del Trail de las Cavernas, prueba disputada en la localidad zamorana de Pueblica de Valverde.

La cita, disputada bajo dos modalidades, fue toda una celebración atlética que reunió a grandes deportistas. Participación en la que sobresalió Ernesto Aranda, vencedor de la modalidad larga (23 kilómetros) con un tiempo de 1:42.31. Aranda, que entró en solitario por línea de meta, tuvo que pelear por la victoria hasta el final, ya que encontró un duro rival en Samuel Sánchez (Veteranos Salamanca) que terminó la prueba apenas 24 segundos más tarde. Esfuerzo que le otorgó el segundo peldaño de un podio que completó Manuel Belver (Montañera Zamorana).

En categoría femenina, la vencedora fue Bárbara Rodríguez, con un crono de 2:10.16, superando en meta a Isabel Álvarez (Arribes BTTrail Fermoselle) y Cristina Ramos (Montañera Zamorana).

El cuadro de honor de la tercera edición lo completaron los ganadores de la modalidad corta, de 14 kilómetros. En esta distancia, Jorge Rodríguez (Vino de Toro Caja Rural) fue el claro vencedor con un tiempo de 59.12, superando a Julio Alberto Hernández (Benavente Atletismo), segundo con una marca de 1:00.52; y a Ángel Vicente, con un registro de 1:02.24.

El podio femenino de los 14 kilómetros lo lideró Ana Temprano (GM Cimas) con un tiempo de 1.11.44 que no pudieron igualar ni Maite Pascual (CD Ceadea) ni Tania Sánchez (Montañera Zamorana), segunda y tercera, respectivamente.