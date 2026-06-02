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El Campeonato Provincial de Pádel de Zamora ya tiene nuevos ganadores

Las parejas Pablo Andrés-César Andrés y Mila de Mena-Nuria Tomé se alzan con el título

Las parejas finalistas: Yoli Sánchez-Merce Santos y Nuria Tomé-Mila de Mena

Las parejas finalistas: Yoli Sánchez-Merce Santos y Nuria Tomé-Mila de Mena / Cedida

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P. F.

El Circuito Provincial de Zamora arrancaba este pasado fin de semana con la primera prueba absoluta, el Campeonato Provincial de Zamora, que contó con la participación de un total de 58 jugadores que lucharon por ser los nuevos campeones de la provincia de Zamora

Así, desde el jueves y hasta el domingo pasado, las pistas zamoranas fueron testigo de partidos de gran nivel, un ambiente excelente y una buena participación que refleja el buen momento que vive el pádel en la provincia. El torneo se organizó en dos categorías: masculina y femenina, donde el nivel fue muy alto.

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Finalistas en categoría masculina

Finalistas en categoría masculina / Cedida

Los nuevos campeones provinciales en categoría masculina fueron Pablo Andrés y César Andrés tras imponerse en la final a la pareja formada por Adrián Ballesteros y Alex Vila, mientras que en categoría femenina las nuevas campeonas zamoranas son la pareja formada por Mila de Mena y Nuria Tomé tras imponerse a la pareja Yolanda Sánchez y Merce Santos, que fueron las anteriores vencedoras.

RESULTADOS

Cuadro Masculino

       • Primera categoría: Campeones Pablo Andrés y Cesar Andrés.

       • Primera categoría Consolación: Campeones Borja Martín y Josico Casas.

       • Segunda categoría: Campeones Pablo Bartolome y Carlos Gómez.

        • Segunda categoría Consolación: Campeones Jaime de Toro y Rafa Garrote.

 

Cuadro Femenino

             • Primera categoría: Campeonas Mila de Mena y Nuria Tome.

             • Primera categoría Consolación: Campeonas Lorena Fernández y Marlene Picrón.

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