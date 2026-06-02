El Bádminton Zamora triunfa a nivel internacional de la mano de Demetrio Pinto

El bádminton zamorano, de la mano de Demetrio Pinto, también mostró su calidad y futuro a nivel internacional, en concreto en Praga, ciudad en la que tuvo lugar el Czech Youth International 2026 donde el joven jugador logró un magnífico quinto puesto, aumentando el palmarés del club y el personal.

Hasta Praga se desplazó Demetrio Pinto para representar al CD Badminton Zamora en esta prueba del circuito europeo para categoría Sub-15, una de las cuatro citas que definirán el sorteo y los cabezas de serie en el Europeo de la categoría a celebrarse en Noruega en el próximo mes de octubre, competición hacia la que el jugador zamorano sigue dando pasos firmes por una plaza en la selección española.

Resultados

En individual masculino, Deme consiguió un resultado récord para el bádminton Zamora, un meritorio quinto puesto, con unas semifinales en las que rozó el pase a la lucha por las medallas, pero cayó derrotado ante un jugador austriaco por 16-21/22-20/16-21 en un igualado partido decidido en 3 sets. No obstante, Pinto rubricó una gran actuación al ganar los dos partidos de fase de grupos con solvencia, mientras que en octavos, ante el mejor alemán, supo sufrir y remontar un set en contra.

En dobles masculino, junto a Nuno Alonso (CB Laguna), selló, de nuevo, una gran competición, llegando a octavos de final, tras ganar los partidos de fase de grupo sin complicaciones, y pasar a dieciseisavos de final en un partido igualado que se decantó a su favor en 3 sets. Ya en octavos, perdían esta vez también en 3 ajustados sets ante la pareja italiana a la postre medallista en la competición.

Por último, en dobles mixtos junto a Nadia Alonso (Asturias), pasaban la primera ronda, perdiendo en la segunda una vez más por 21-19 abajo en el tercer set.

Con todo, desde el club tildaron de “increíbles” los resultados obtenidos que sitúan a Deme con opciones totales de ser seleccionado para ser miembro del equipo nacional en el Europeo sub15.