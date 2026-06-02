Álvaro Fernández "Lalo" continuará una temporada más en el Caja Rural Balonmano Zamora

Tras conocer que Felipe Barrientos será el entrenador del Caja Rural Balonmano Zamora esta próxima temporada en División de Plata, continúa la confección de la plantilla. El club y Álvaro Fernández "Lalo" han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación del jugador, por lo que el lateral derecho leonés continuará defendiendo la camiseta pistacho durante la temporada 2026/2027.

Llegado al club la pasada campaña, Lalo se convirtió rápidamente en una de las piezas importantes del equipo gracias a su compromiso, trabajo y capacidad para integrarse en la filosofía del Balonmano Zamora. Desde el primer momento mostró ese carácter competitivo y esa forma de entender el balonmano que encajan a la perfección con el espíritu de los Guerreros de Viriato.

El jugador leonés fue creciendo a lo largo de la temporada hasta convertirse en un hombre importante dentro de los esquemas del equipo, dejando grandes sensaciones tanto dentro como fuera de la pista.

Su mejor versión llegó en el momento más importante del curso. Durante la fase de ascenso a División de Honor Plata, Lalo dio un paso al frente y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del equipo, siendo determinante en varios momentos clave que acabaron conduciendo al histórico ascenso del Balonmano Zamora.

La renovación del lateral derecho supone una importante noticia para la planificación deportiva de la próxima temporada, ya que permitirá al club seguir contando con un jugador que ha demostrado un gran nivel competitivo y una enorme implicación con el proyecto.

Sensaciones desde la junta directiva

Desde la Junta Directiva se mostraron muy satisfechos con la continuidad del jugador y destacaron que "Álvaro ha demostrado durante toda la temporada que encaja perfectamente en lo que queremos como club. Su rendimiento ha sido excelente, especialmente en los momentos decisivos, y estamos muy contentos de poder seguir contando con él para afrontar el reto de la División de Honor Plata".

Declaraciones de Lalo

Por su parte, Álvaro Fernández "Lalo" se confesó “muy feliz” por continuar una temporada más, “este año ha sido uno de los mejores desde que empecé a jugar al balonmano. Desde el primer momento en que llegué a Zamora me he sentido arropado por una afición que cualquier club desearía tener. Era mi primer año viviendo fuera de casa y, gracias a mis compañeros, que ahora ya son mi familia, todo ha sido mucho más fácil. Juntos hemos devuelto al Balonmano Zamora a la categoría que se merece y el año que viene tenemos que defender el escudo y los colores de esta ciudad por toda España. Tengo muchas ganas de volver a sentir el apoyo de nuestra gente y de afrontar este nuevo reto junto a ellos".

Con esta renovación, el Balonmano Zamora continúa dando forma a una plantilla que volverá a competir entre los mejores equipos del balonmano nacional, manteniendo la base de jugadores que hicieron posible el ascenso y que han demostrado representar a la perfección los valores de la entidad.