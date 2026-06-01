Villarreal CF "B"-Zamora CF: Toca aferrarse a la épica en casa

El filial del Villarreal complicó ayer el ascenso al Zamora Club de Fútbol gracias a dos chispazos de los groguets en el primer tiempo. Dos goles que fueron suficientes para tomar una clara ventaja en la eliminatoria ante los rojiblancos, que se encomendarán a la épica y la remontada el domingo en el Ruta de la Plata.

Fue un partido mejor de lo que reflejó el marcador para el equipo de Óscar Cano, que si bien tardó un cuarto de hora en llegar al encuentro, luego pudo reducir distancias. Sin embargo, la falta de efectividad en sus acciones (principalmente a balón parado) y la polémica arbitral, con dos posibles expulsiones locales en el primer tiempo, evitaron que los rojiblancos pudieran regresar a casa con un marcador más favorable.

Un mal arranque

El play-off, el séptimo intento de alcanzar la Liga Hypermotion para el Zamora CF, no arrancó de la forma deseada. El sueño del ascenso, ese que movilizó a cientos de zamoranos hasta el Mini Estadi, se convirtió en una pesadilla durante los primeros minutos. Quizá fruto de la ansiedad o de los nervios. Fuera lo que fuera, ese mal inicio acabó lastrando al equipo zamorano.

Durante las primeras acciones, la grada trató de empujar a los suyos. Los más de 400 aficionados se hacían notar, pero el equipo no respondía con acierto. Imprecisiones, pérdidas de balón. Cano no se guardó nada, jugó con su once habitual salvo Codina, baja por una lesión en los isquiotibiales, pero el Villarreal CF "B" salió con una marcha más al choque. Con un punto más de concentración.

La primera ocasión de peligro llegó para los visitantes muy pronto con una buena internada de Moreno que terminó con un centro a las manos del guardameta local. Fue el único destello de ataque rojiblanco en ese tramo inicial. Después en cuestión de cinco minutos, el partido cambió por completo.

Mario García recupera el cuero con la ayuda de Merchán. / Área 11

Superados los diez minutos de juego, un error del propio Moreno propició un contraataque local que terminó en el gol de Ayman Arguigue. Nizar se fue por banda con ayuda de Budesca, su tiro cruzado lo atajó Fermín, pero el cuero quedó suelto en el área y el delantero solo tuvo que empujar el cuero a portería vacía.

El Zamora CF, empujado por su público, trató de reaccionar. Pero no hubo forma. De hecho, el castigo al mal inicio se hizo mayor tras un nuevo error rojiblanco.

Esta vez, en un rápido ataque del Villarreal CF "B" por su banda izquierda. Una ofensiva muy vertical que llevó el cuero hasta Gaitán quien, escorado, recortó y condujo hasta el área. Allí, desde el pico de la misma, en el interior, soltó un remate abajo, cruzado y con bote, al que nada pudo hacer Fermín. Era el 2-0 en apenas 15 minutos.

El golpe era máximo y lo pudo ser más en la siguiente incursión del filial por banda derecha, con Nizar soltando un centro al segundo palo que Ayman, autor del 1-0, controló de espaldas. Quiso girarse el delantero, pero fue lento y no se le ocurrió rematar de tacón cuando recibió el cuero sin oposición en el segundo palo.

Despertar rojiblanco

Fue tras ese susto cuando el Zamora CF, dio un paso adelante. Se estabilizó, pasó a buscar tener más el balón y su atención defensiva creció de forma paulatina.

A partir de se momento, el cuadro rojiblanco se propuso recortar distancias. Sin embargo, el Villarreal CF "B" se defendía bien y solo concedía jugadas a balón parado. En todas, Carlos Ramos era el protagonista; y, en muchas había peligro que alentaba a la hinchada rojiblanca, que nunca desanimó.

Pasada la media hora de juego, llegó la más clara para los visitantes, pero Rubén Gómez estuvo atento y despejó cualquier tipo de peligro. Un balón peligroso a la espalda local era recogido por Losada, que en su recorte no pudo superar al cancerbero. La acción pudo ser castigada con falta y cartulina roja, pero el árbitro no concedió ni una cosa ni la otra. El portero tocó primero el cuero y con eso se quedó.

Casi llega el 2-1

No fue la única del Zamora CF en la primera mitad. De hecho, Rubén Gómez se alzó como protagonista en los minutos previos al descanso. Eso sí, su siguiente acción fue mezcla de reflejos y fortuna, ya que el centro al área de Carlos Ramos le sorprendió bien colocado. El capitán colgó una nueva falta al área rival y, sin encontrar rematador, el cuero botó en el suelo y cerca estuvo de colarse en la portería.

El Zamora CF se encontraba mejor y, además, ponía en aprietos a los futbolistas rivales. Jugadores como Diatta, que vio una cartulina amarilla y pudo ser expulsado después por cortar con la mano un pase dirigido a Losada. Cano solicitó el "challenger", pero la revisión del colegiado desestimó la segunda cartulina, que pareció clara. Una acción que cerró el capítulo de notas importantes en el primer tiempo.

Segunda mitad muy igualada

Tras el paso por vestuarios de los veintidós protagonistas, el Villarreal volvió a avisar con un par de llegadas a la portería visitante. Diatta estuvo a punto de marcar el tercero, pero con el paso del tiempo, el Zamora CF no había perdido el hilo de lo hecho en el primer tiempo y se acercaba con peligro a la meta rival.

Rubén Gómez volvió a aparecer para evitar el tanto visitante, mientras Kike Márquez fue lo más destacado por parte de los de Óscar Cano, pero sus acciones no tenían éxito. Quizá por ello, el técnico granadino movió el banquillo y dio entrada a Sancho, quien puso un par de centros peligrosos que no encontraron rematador.

Mientras tanto, Gaitán y Nizar seguían buscando el tercero con su calidad, pero a diferencia del primer tiempo, Luismi y Erik ganaron la partida. Un único tiro, atajado por Fermín, fue el gran peligro que generó la dupla de extremos tras el descanso.

Cano quema cartuchos, pero sin premio

El 2-0 se mantenía y Cano "quemó" todos sus cartuchos. Carbonell y Loren saltaron al campo; también Athuman, para apuntalar la defensa y ganar centímetros. Nada funcionó. Los de Albelda manejaron con soltura su ventaja y no se complicaron la vida, evitando errores que disminuyeran su ventaja. Una renta que el Zamora CF tendrá que remontar en casa si quiere que su sueño del ascenso continúe. n