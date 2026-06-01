Saulo Hernández seguirá al frente del Caja Rural CB Zamora una temporada más

No ha habido sorpresas. El Caja Rural CB Zamora ha hecho oficial la renovación de su entrenador, Saulo Hernández, que seguirá al frente del primer equipo durante la temporada 26/27 en Primera FEB, antesala de la élite del baloncesto español, en lo que será su decimosexta campaña consecutiva en el banquillo zamorano

El técnico, zamorano de 47 años, lleva vinculado al CB Zamora desde mucho antes de sentarse en el banquillo y es que vistió la camiseta del primer equipo como jugador en tres etapas distintas entre 1998 y 2011, antes de dar el salto al cuerpo técnico.

Como entrenador, su recorrido va en paralelo al de un club que no ha parado de crecer. Comenzó su andadura en el banquillo en Liga EBA en la 2011/2012, subió con el equipo a LEB Plata en la 2016/2017 y alcanzó el techo deportivo de la entidad en la 2023/2024, una temporada histórica con doble premio: el ascenso a Primera FEB y la Copa LEB Plata, primer título nacional del club. Después llegó el debut en la segunda categoría nacional siendo la temporada que acaba de cerrarse, la mejor de las dos campañas del club en Primera FEB.

Esta renovación abre oficialmente la planificación deportiva del próximo curso, en la que el club ya está trabajando. De hecho, desde la entidad, buscan seguir dando pasos adelante hacia la profesionalización, sin ponerse un techo en sus objetivos. "La continuidad de Saulo en el banquillo camina de la mano de un proyecto que ha aprendido a competir donde no se le esperaba y que sigue mirando hacia arriba. El club no se pone techo, ni en lo deportivo ni en lo formativo, y trabaja con la ambición de seguir alcanzando metas que hace muy pocos años parecían lejanas", seguraron en una nota de prensa y recordando las palabras que Saulo Hernández pronunció hace pocos días en una entrevista para LA OPINIÓN DE ZAMORA donde aseguraba que, tarde o temprano, el club llegará a ACB.

En paralelo, la actividad de la cantera no se detiene: en las próximas semanas y a lo largo del verano se sucederán tecnificaciones, jornadas de captación y campus, eventos que mantienen al club en marcha y que refuerzan el trabajo con las generaciones que vienen.