OFICIAL: Felipe Barrientos, elegido entrenador del Balonmano Zamora en su nueva andadura en División de Plata

Ya es oficial. Felipe Barrientos ha sido elegido entrenador del Balonmano Zamora en su nueva andadura en División de Plata. El club zamorano acaba de anunciar la noticia con la que se da el pistoletazo de salida a una nueva etapa en el club pistacho.

Tres semanas después de regresar a División de Plata en una intensa fase de ascenso en O Rosal, la entidad comenzaba a pensar en el nuevo proyecto. Hace 9 días se confirmaba que Félix Mojón no continuaría al frente del banquillo y el Balonmano Zamora iniciaba un nuevo capítulo en sus historia.

El elegido para ponerse al frente de la nave no es, ni mucho menos, un desconocido. Barrientos lleva tiempo vinculado al club: primero como jugador del primer equipo y después como integrante d ela estructura de la entidad, en la que ahora de un paso al frente.

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