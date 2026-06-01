Dos nuevos rivales para el Caja Rural CB Zamora: Un viejo conocido sube a Primera FEB

El Caja Rural CB Zamora cuenta desde este fin de semana con dos nuevos compañeros de viaje en Primera FEB. Dos equipos procedentes de Segunda FEB que lograron su ascenso este fin de semana: Insolac Caja 87 Basket y Bueno Arenas Albacete Basket.

El conjunto sevillano y el albaceteño hicieron buenas sus victorias en los encuentros de ida de las eliminatorias decisivas del play-off de ascenso en una segunda jornada en la que superaron la exigencia de sus rivales: Class Basquet Sant Antoni y Amics Castelló.

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Un exazulón lidera el ascenso sevillano

El ascenso de Insolac Caja 87 Basket tuvo como protagonista a un exjugador del Caja Rural CB Zamora: Walter Júnior. El interior resultó decisivo para la escuadra andaluza en el encuentro de vuelta, que su equipo afrontaba con una buena ventaja (91-72). Dos tiros libres con su firma en la recta final hicieron que las cuentas del Sant Antoni no cuadraran y que, pese a la victoria catalana por 71-56, el ascenso se fuera para Sevilla.

El favorito cae en casa y se queda sin ascenso

De forma menos agónica, pero igual de intensa, dio el salto de categoría Bueno Arenas Albacete Basket que, tras ganar en la ida por 70-64 al favorito Amics Castelló, no se dejó sorprender en feudo de su oponente. Los castellonenses, perdedores en el duelo entre campeones de liga, saltaron a pista dominando el choque con claridad, pero un mal segundo cuarto hizo que los manchegos se reengancharan al duelo. Al final, Bueno Arenas Basket Albacete se adjudicó la segunda plaza a Primera FEB en juego ganando por 66-68 en Castellón.

Solo queda una cita: listos para la Final Four

Así pues, con el ascenso de estos dos equipos y el descenso de Liga ACB de Covirán Granada y Gran Canaria, la Primera FEB de 2026-2027 solo queda pendiente de una cita: la Final Four que se disputará el próximo fin de semana.