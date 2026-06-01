Moraleja del Vino, Villarrín de Campos, Pereruela de Sayago y Vezdemarbán, sedes del Campus de fútbol Sala "Escuela de Talentos"

Fomentar el deporte en el medio rural y la conciliación durante el verano. Esos son los principales objetivos del Campus de Fútbol Sala “Escuela de Talentos” que se ha presentado este lunes en la Diputación Provincial bajo el sello GR9-IM 21, dos proyectos que se han unido para ofrecer una nueva iniciativa estival y que tienen experiencia en otros puntos de Castilla y León y Madrid.

En lo que se refiere a la provincia de Zamora, el campus se desarrollará en cuatro localidades que se dividen las cuatro semanas del mes de julio: Moraleja del Vino (del 6 al 10 de julio y del 13 al 17), Villarrín de Campos (20-24), Pereruela de Sayago (27 al 31 de julio) y Vedemarbán (27 al 31 de julio).

Además de la presencia de alcaldes y representantes de los municipios, que han puesto en valor la importancia de que los niños y jóvenes cuenten con actividades atractivas durante el verano, los promotores de este campus, los hermanos Ismael y Alejandro Medina Castro, han dado a conocer los detalles más técnicos. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 6 a 17 años y contará con un horario d e9 a 14 horas, donde se centrarán en el fútbol sala pero también en otras actividades deportivas, además de charlas y visitas de entrenadores y jugadores que harán todavía más atractivo este campus respaldado por la Institución Provincial y que tendrá un coste de entre 50-60 euros a la semana.