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Miki Codina estará disponible para la remontada del Zamora CF ante el Villarreal B

El catalán no pudo jugar en el Mini Estadi por una microrrotura pero sí creen que llegará al encuentro definitivo en el Ruta

Miki Codina y Kike Márquez, tras un gol del defensor. | J. L. F.

Miki Codina y Kike Márquez, tras un gol del defensor. | J. L. F.

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Miki Codina se ha convertido en una pieza (casi) indiscutible en el once inicial de Óscar Cano. La magnífica progresión del catalán durante los últimos meses le ha hecho ganarse la confianza del entrenador del Zamora, pero también el cariño de los aficionados, que ven en él un gran valor sobre el terreno de juego y es que ganas, ímpetu y arrojo no le faltan. Este domingo fue baja por lesión y no pudo ser de la partida, pero en el club confían en su pronta recuperación y creen que sí llegará al encuentro de este domingo donde deben, como mínimo, igualar el 2-0 con el que regresaron de Vila-Real. Sea desde el inicio desde el banquillo la vuelta de Codina a la convocatoria es un arma más para el cuadro rojiblanco que también recupera a Sergi López, que en este caso no pudo estar por sanción. Así las cosas, si no pasa nada, la única baja en el equipo para obrar la remontada será la de Farrell.

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