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Dos medallas de oro para el club zamorano de Taekwondo en el Open de Arrigorriaga

Carmen Ioana Campano y Ainhoa García Vargas se hicieron con sendas medallas de oro

Ainhoa García Vargas, en el podio.

Ainhoa García Vargas, en el podio. / Cedida

El club zamorano de Taekwondo cosechó un destacado éxito en el Open de Arrigorriaga, al lograr dos medallas de oro gracias a las actuaciones de sus jóvenes deportistas.

La primera presea dorada llegó de la mano de Carmen Ioana Campano Todirut en la categoría precadete de -30 kilogramos, demostrando un gran nivel competitivo y confirmando el buen trabajo realizado durante la temporada. 

Por su parte Ainhoa García Vargas, que se proclamó campeona en la categoría cadete de -41 kilogramos. La taekwondista realizó una brillante competición, superando tres combates consecutivos para subir a lo más alto del podio.

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Estos resultados ponen de manifiesto el excelente momento que atraviesa el club zamorano de Taekwondo, que continúa obteniendo importantes logros en competiciones de ámbito nacional y consolidando la progresión de sus jóvenes promesas.

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