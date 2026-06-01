Taekwondo
Dos medallas de oro para el club zamorano de Taekwondo en el Open de Arrigorriaga
Carmen Ioana Campano y Ainhoa García Vargas se hicieron con sendas medallas de oro
El club zamorano de Taekwondo cosechó un destacado éxito en el Open de Arrigorriaga, al lograr dos medallas de oro gracias a las actuaciones de sus jóvenes deportistas.
La primera presea dorada llegó de la mano de Carmen Ioana Campano Todirut en la categoría precadete de -30 kilogramos, demostrando un gran nivel competitivo y confirmando el buen trabajo realizado durante la temporada.
Por su parte Ainhoa García Vargas, que se proclamó campeona en la categoría cadete de -41 kilogramos. La taekwondista realizó una brillante competición, superando tres combates consecutivos para subir a lo más alto del podio.
Estos resultados ponen de manifiesto el excelente momento que atraviesa el club zamorano de Taekwondo, que continúa obteniendo importantes logros en competiciones de ámbito nacional y consolidando la progresión de sus jóvenes promesas.
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