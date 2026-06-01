Los Master no fallan, suman 12 medallas y Amigos del Remo se proclama campeón por clubes

Los masters zamoranos no defraudan nunca y no podían hacerlo compitiendo en casa. En las pruebas para veteranos desarrolladas entre el sábado a última hora y la primera hora del domingo, nuestros palistas sumaron un total de podios y el Club Amigos del Remo se llegó el primer puesto en la clasificación por clubes con un solo punto de ventaja (242 por 241) sobre el Alberche madrileño.

Amigos del Remo, campeón por clubes en Master. | LOZ

Subieron a lo más alto del podio, palistas muy contrastados ya en esta categoría como son Victoria Fraile y Fernando Álvarez (Durius Tecozam) en el K2 Mixto sub 50 (14,6 kilómetros) con un minuto de ventaja sobre los segundos clasificados del club Itxas Gain de Zumaia. Y la que no pierde nunca, Belén Sánchez, también estuvo en lo más alto este fin de semana.

Los Master no fallan y suman 12 medallas

La dos veces finalista olímpica, no sólo se colgó el oro en el K1 corto, sino también en el K1 largo y en el K2 junto a su hermano José Ignacio.

Los Master no fallan y suman 12 medallas

Otro histórico del piragüismo zamorano como es Andrés del Teso (Fluvial Villaralbo) no dio opciones a sus trece rivales en el K1 45-49, entre los que estuvo Daniel Fidalgo (P. Duero), décimo. Y José Luis Román se muestra también imbatible en los últimos años para acumular sendos primeros puestos en el K1 largo y corto, en ambos secundado por otro histórico como es José Miguel Herrador en la categoría 60-64.

Los Master no fallan y suman 12 medallas

Las canoas de A. Remo

Los Master no fallan y suman 12 medallas / loz

Amigos del Duero copó las dos primeras plazas del C2 sub 50 con Javier Bernal-José R. Luelmo y José Pinilla-Antonio Pérez y Bernal volvió a subir al podio, como segundo en el C1 35-39. Y el dominio en canoa de Amigos del Remo quedó patentes en el oro que se llevó Luemo en el C1, acompañado por Raúl Iglesias en el segundo puesto, por Antonio Pérez, en el cuarto, y José Pinilla, en el sexto.

Los Master no fallan y suman 12 medallas

Y no podía faltar tampoco el habitual primer puesto de José Carlos Ramos en el C1 55-59.

Los Master no fallan y suman 12 medallas

No podemos pasar por encima otros resultados de los zamoranos que remaron ayer en el río Duero que presentó unas condiciones perfectas para este tipo de competiciones aunque el calor fue implacable. En el K2 junior, Diego Santiago y Máximo Vega fueron décimos; en el K2 Senior, Javier Pedruelo completó su cuarta regata en tres días para terminar octavo este domingo junto a Alberto Macías; y el voluntarioso Iker Gallego acompañado por Luis Roales no dudó en tomar la salida y acabar el K2 Inclusivo.

Piragüismo Duero también tuvo su protagonismo en el K2 Junior con Nikol Georgieva y Rodrigo Fidalgo que firmaron una brillante quinta posición. David Rodríguez acabó quinto, junto a Laura Álvarez, en el K2 sub 50 poco antes de presenciar como su hija Lydia se colgaba el oro en el Mixto Juvenil.

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Octavos terminaron en el K2 45-54 Javier Ortiz y Ángel Porto (Amigos del Remo) y Daniel Fidalgo (P. Duero) fue noveno en el K1 45-49. Luis Roales (Sangregorio) firmó la octava plaza en K1 50-54 y Marcos Diego, la 21ª. n