Eva Barrios cierra el Nacional con el billete para el Europeo

El piragüismo zamorano cerró este domingo de forma brillantísima con varios podios en las pruebas de dos tripulantes en las distancias largas al tiempo que nuestros palistas alcanzaron dos billetes para el Campeonato de Europa. La reina de los campeonatos de España de Zamora fue Eva Barrios que a las dos medallas de oro en el K1 logradas los dos días anteriores, sumó el segundo puesto ayer en el control nacional en el que compitió con la navarra Irati Osa, un segundo puesto que les da el billete para el Campeonato de Europa que se disputará en Rumanía a finales de este mes, aunque no puntuaron para el Campeonato de España por pertenecer a clubes distintos. Barrios e Irati tuvieron como rivales directas a las subcampeonas en K1 del maratón largo y corto, Alba Esteban y Miriam Vega, que se proclamaron capeonas de España y les acompañarán a Rumanía salvo decisión técnica de última hora. Tania Álvarez y Llara Tuset completaron un podio de altísimo nivel.

Irati Osa y Eva Barrios, en uno de los porteos, por delante de Vega y Esteban. | VICTOR GARRIDO

La otra gran alegría para el piragüismo zamorano llegó de la mano de la junior Marina Giralda, que había decepdionado en las dos jornadas anteriores, con actuaciones deficientes en el K1, pero ayer la discípula de Alejandro Delgado (Sangregorio Ciudad de Zamora) lo dio todo junto a la extremeña Carmen Sánchez (CP Jerte), dieron la cara en todo momento al frente de la carrera pero no pudieron alcanzar el primer puesto aunque sí aseguran que estarán en el Europeo de finales de junio.

Marina Giralda con su compañera Carmen Sánchez (CP Jerte). | LOZ / LOZ

Y el primer título nacional de la jornada llegó de forma sorprendente en el K2 Mixto juvenil, de la mano de Lydia Rodríguez Prada y de Mauro Galván que demostraron una magnífica preparación y compenetración para llevarse la medalla de oro y el título de campeones de España, un título que les abre un brillante futuro en esta modalidad deportiva tan dura del piragüismo como es el maratón.

Sergio Pereda y Spas Dimitrov, en pleno esfuerzo. | VICTOR GARRIDO

Habría que celebrar además como se lo merece el nuevo logro del K2 que más títulos le ha dado al piragüismo zamorano en la última década en todas las categorías inferiores. Sergio Pereda y Spas Dimitrov partieron desde un discreto puesto secundario en la lista de inscritos en el K2 Senior pero pronto dejaron patente su capacidad competitiva para resistir junto a otros barcos de categoría senior y terminaron alcanzando la medalla de bronce que hace justicia a todo el trabajo que han realizado a lo largo de muchos años estos palistas de Amigos del Remo. Sin embargo, la medalla de bronce no pudo ser celebrada porque durante el desarrollo de la prueba se produjo el fallecimiento del padre de Sergio Pereda, una triste noticia que el palista conoció al salir del río y ya no acudió a recoger la medalla. Todos los presentes en el acto de premiaciones guardaron un minuto de silencio en recuerdo del padre del palista zamorano, Mario Alejandro Pereda Salazar, cuyo funeral se oficiará esta tarde en la iglesia parroquial de San Frontis de Zamora a las 17. 00 horas.

La tercera jornada del Campeonato de España volvió a congregar en la zona de La Aldehuela de Zamora a numeroso público para presenciar las competiciones de maratón de embarcaciones de dos tripulantes, en las que los piragüistas zamoranos volvieron a rendir a un alto nivel, tal vez por encima de lo que cualquiera pudiera esperar.

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La jornada finalizó con el acto de entrega de medallas en el que estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Federación Española, Javier Hernanz; el concejal de Deportes de Zamora, Manuel A. Alonso; y el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto. El acto estuvo condicionado por el minuto de silencio que guardaron los presentes en memoria del padre del palista de Amigos del Remo Sergio Pereda que conoció la trágica noticia al salir del río tras conseguir la medalla de bronce en el K2. Subió a recoger la presea un compañero junto a Spas Dimitrov, visiblemente afectado por el suceso. n