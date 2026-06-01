Los accionistas del Sevilla pasan al ataque contra Sergio Ramos: le acusan de fraude y piden daños y perjuicios

Los principales accionistas del Sevilla Fútbol Club han emitido este lunes 1 de junio un comunicado en el que explican su versión sobre la ruptura de las negociaciones para la venta de un paquete mayoritario del capital social de la entidad. En el escrito, firmado por las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente, acusan a Sergio Ramos, a su entorno y a Five Eleven de incumplir el acuerdo alcanzado, de alterar las condiciones ya pactadas y de haber mantenido, según sostienen, una actuación dañina para los intereses del club. Este comunicado se ha emitido horas antes de la rueda de prensa del camero de esta tarde a las 17:00.

El mensaje y lo más destacado del documento que trasladan los accionistas es el último punto del mismo: "Se quiere informar, adicionalmente, de que esta mañana se ha enviado una comunicación directa al Sr. Ramos y a FIVE ELEVEN, denunciando su incumplimiento, reclamándole el pago de la cláusula penal, apercibiéndole de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios, no incluidos en la penalidad reclamada y requiriéndole que cese de inmediato en el incumplimiento de su deber de mantener la absoluta confidencialidad en conexión con la información del Club que ha conocido gracias al acceso a la documentación desvelada para que pudiera hacer la Due Diligence, para lo cual que se firmaron pactos expresos de confidencialidad".

Un proceso abierto desde hace meses

El comunicado arranca contextualizando que, desde hace meses, distintos grupos inversores se habían aproximado a los principales accionistas del Sevilla FC con propuestas para adquirir paquetes relevantes de acciones. Según los firmantes, todas esas propuestas fueron analizadas bajo una premisa: que fueran beneficiosas para el club, para sus propietarios y que permitieran acelerar la recuperación deportiva y económica de la entidad.

El acuerdo del 26 de enero: hasta el 85% del capital y una ampliación de 80 millones

El punto central del comunicado sitúa el origen de la operación el pasado 26 de enero de 2026. Ese día, dos de los principales grupos accionariales suscribieron un acuerdo de venta de hasta el 85% del capital social del Sevilla FC, al que posteriormente se adhirieron los otros dos grupos principales.

La operación contemplaba un precio por acción pagadero al contado y la obligación posterior de ejecutar una ampliación de capital de 80 millones de euros. Todo ello, según los accionistas, se articuló sobre la base de una carta de intenciones vinculante con el grupo Five Eleven Capital y Sergio Ramos.

El papel de Sergio Ramos y los inversores iniciales

Los accionistas explican que aceptaron avanzar en esa carta de intenciones convencidos de que la participación activa de Sergio Ramos suponía un aval personalísimo para el éxito de la operación. Según el comunicado, el exjugador del Sevilla les transmitió con insistencia que su figura era una garantía tanto para el cumplimiento del acuerdo como para el futuro de la entidad.

En esa fase inicial, los inversores que sustentaban la oferta vinculante eran, siempre según los firmantes, tres grupos internacionales solventes, respaldados por cartas de compromiso. El comunicado subraya que ninguno de ellos era DMI, grupo mexicano que, según los accionistas, no apareció hasta la penúltima reunión.

La due diligence y la colaboración del club

El comunicado dedica después un bloque a la auditoría transaccional. Los accionistas sostienen que el Sevilla FC colaboró de forma proactiva, con aprobación de su Consejo de Administración, poniendo a disposición de los interesados información relevante para facilitar la due diligence.

Ese proceso, contratado por los propios interesados, comenzó el 9 de febrero de 2026 y duró 45 días. Además, los accionistas concedieron dos semanas adicionales para la elaboración del informe, que quedó alcanzado el 13 de abril, fecha en la que, según el comunicado, los compradores ya disponían de toda la información y de sus conclusiones.

Los firmantes aseguran que esas auditorías resultaron satisfactorias, incluso según declaraciones públicas de los propios interesados.

La reunión del 11 de mayo y la aparición de DMI

El siguiente punto clave se sitúa el 11 de mayo de 2026. En esa reunión, siempre según el comunicado, las partes refrendaron el acuerdo después de que los accionistas aceptaran nuevas peticiones de los potenciales compradores.

Entre esas peticiones figuraban un aplazamiento del pago y una reducción del precio de la transacción. Los accionistas afirman que asumieron la mayoría de las pérdidas de la temporada, pese a que ese ajuste ya estaba implícito en la propuesta anterior.

Según los firmantes, Sergio Ramos y el señor Ink justificaron esas nuevas condiciones por la entrada de un "nuevo inversor": el grupo mexicano DMI. En esa misma reunión, los compradores habrían ratificado nuevamente su conformidad con los resultados de la due diligence.

El 27 de mayo: ruptura del acuerdo y cambio total de escenario

El comunicado sitúa la ruptura definitiva el 27 de mayo de 2026, a pocos días de que venciera el periodo de exclusividad. Según los accionistas, Sergio Ramos y sus asesores comunicaron entonces su voluntad expresa de no cumplir el acuerdo.

En ese momento, aseguran, se les trasladó que DMI era realmente el único inversor, desapareciendo el resto de grupos inicialmente presentados, incluida la propia Five Eleven. Los accionistas denuncian también un cambio de interlocutores y un planteamiento completamente distinto, tanto en la forma como en el fondo, respecto a las condiciones ya cerradas.

El comunicado añade que el cambio radical en el perfil del inversor, de naturaleza muy diferente a los anteriores, generaba dudas incluso sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad.

Acusaciones de engaño y falta de respeto al club

A partir de ahí, los accionistas endurecen el tono. Consideran lo ocurrido una falta de respeto manifiesta hacia los accionistas y hacia el Sevilla FC, especialmente al haberse producido a cinco días del cierre del periodo de exclusividad, que se extendía desde enero hasta el 31 de mayo de 2026.

También califican la actuación como impropia de una figura tan respetada en el mundo del fútbol como Sergio Ramos, a quien inicialmente consideraban una garantía para el futuro del club.

Los firmantes hablan directamente de "engaño" y sostienen que la situación no fue sobrevenida, sino preparada desde hace meses, con perjuicio para el Sevilla FC.

La situación económica del Sevilla y la confidencialidad

El comunicado aborda después la situación económica de la entidad. Los accionistas defienden que las cuentas del club son transparentes, públicas y auditadas, y que están disponibles en la web oficial del Sevilla FC.

Además, rechazan la versión que, según denuncian, se estaría divulgando desde el entorno de Sergio Ramos. Los firmantes consideran que esa difusión daña la reputación del club y supone una infracción grave de los acuerdos de confidencialidad firmados con la entidad y con los accionistas.

También remarcan que la situación económica del Sevilla FC no podía ser utilizada como argumento para alterar unas condiciones ya pactadas ni como moneda de cambio para intentar aprovecharse de la entidad.

La ampliación de capital de 80 millones, exigencia de los vendedores

Otro punto que los accionistas quieren aclarar es el relativo a la ampliación de capital. Según el comunicado, a todos los grupos, particulares o fondos interesados en adquirir un paquete mayoritario del Sevilla FC se les ha exigido desde el primer momento que, justo después de la transmisión de acciones, ejecuten una ampliación de capital que ayude a acelerar la recuperación del club.

Los firmantes recalcan que esa ampliación de 80 millones de euros no era una elección de los compradores, sino una exigencia de los vendedores desde el inicio de las negociaciones.

Reapertura de contactos con otros grupos

Tras la ruptura con Sergio Ramos, Five Eleven y DMI, los accionistas aseguran que ya trabajan en la recuperación de propuestas de otros grupos sólidos y con garantías para hacerse cargo del Sevilla FC.

Según explican, esas ofertas habían quedado suspendidas durante el periodo de exclusividad concedido al proyecto liderado por Ramos. Los contactos, añaden, se han reanudado desde este lunes.

Transición, saneamiento y autocrítica

El comunicado también mira hacia el futuro inmediato del club. Los accionistas afirman que, durante este periodo de transición hacia una posible futura venta, el Consejo de Administración continuará adoptando las medidas necesarias para mantener la hoja de ruta de saneamiento.

Reconocen que algunas decisiones serán difíciles a corto plazo, pero sostienen que deben ayudar a consolidar una situación más sostenible a medio y largo plazo.

Además, admiten que la actual situación económica y deportiva del Sevilla FC no se corresponde con la historia del club. En ese sentido, hacen autocrítica por lo ocurrido en las últimas campañas y dicen compartir la desazón provocada entre el sevillismo.

Reclamación de la cláusula penal y posibles daños y perjuicios

El comunicado concluye con una medida formal. Los accionistas informan de que este lunes por la mañana han enviado una comunicación directa a Sergio Ramos y a Five Eleven denunciando su incumplimiento.

En esa comunicación reclaman el pago de la cláusula penal, advierten de que una conducta que califican como dolosa y fraudulenta puede conllevar la reclamación de otros daños y perjuicios, y exigen el cese inmediato de cualquier incumplimiento del deber de confidencialidad sobre la información del club conocida durante el proceso de due diligence.

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El texto aparece firmado por las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente.