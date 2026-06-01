Castilla y Villarreal B toman clara ventaja: Así fueron el resto de partidos de las semifinales del play-off de ascenso a Segunda División

El primer combate por el play-off de ascenso, más allá del duelo entre el Villarreal CF "B" y el Zamora CF disputado ayer en el Mini Estadi del filial amarillo que acabó con 2-0, se saldó con otro equipo tomando ventaja en sus eliminatorias: el Real Madrid Castilla. Los dos filiales fueron los únicos conjuntos en sacar claro provecho del factor campo.

Real Madrid Castilla-Sabadell

Las semifinales por el ascenso a Liga Hypermotion arrancaron el viernes en el Alfredo Di Stéfano. Allí, el Real Madrid Castilla aprovechó el factor campo para inclinar la eliminatoria frente al CE Sabadell CF a su favor. Lo hizo gracias a dos goles en la segunda mitad, uno firmado por Fortuny (m. 71) y otro por César Palacios (m. 79); dos goles que le permiten perfilarse como el posible rival del ganador de la eliminatoria entre el Zamora CF y el Villarreal CF "B" que se resolverá en el Ruta de la Plata.

SD Ponferradina-Atlético Madrileño

Por el otro lado del cuadro, los filiales no salieron tan bien parados. Así, en el segundo partido de las semifinales del play-off jugado el sábado, el Atlético Madrileño fue incapaz de superar a domicilio a la SD Ponferradina. Es más, el conjunto berciano jugó unos muy buenos primeros sesenta minutos, pero careció de fortuna para abrir el marcador. Un luminoso que acabó 0-0, lo que da "chance" a los rojiblancos para lograr el pase a la siguiente ronda en el segundo partido, el que ejercerán como locales.

CE Europa-Celta Fortuna

Ese plan, decantar la eliminatoria ante su público en el encuentro de vuelta, también es el que se plantea un Real Celta Fortuna que abrió la jornada del domingo en el Estadio Can Dragó con su primer duelo ante el CE Europa.

El filial celeste saldó su primer combate por el ascenso con empate (1-1), resultado fruto del tanto firmado por Cano cuando el partido parecía que llegaría en tablas al descanso y un gol "in extremis" de Antañón en el minuto 98 que da alas al equipo vigués.