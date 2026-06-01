Más de 70 deportistas participan en el Campeonato Provincial de Kárate de Zamora

El pabellón Manuel Camba de Zamora acogió el Campeonato Provincial de Karate de Zamora, una importante cita deportiva organizada por el club AKA Amigos del Karate de Zamora y el C.D. Shotokan Karate Benavente, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora.

El campeonato, que servía como prueba clasificatoria para el Campeonato Regional de Karate de Castilla y León, previsto para el próximo 13 de junio en La Bañeza, reunió a más de 70 deportistas procedentes de distintos clubes de la provincia.

Los participantes, con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años, compitieron en la modalidad de Kata, demostrando un gran nivel técnico, disciplina y deportividad sobre el tatami. Las categorías convocadas fueron Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil, Cadete y Junior, ofreciendo una jornada repleta de emoción y talento en las categorías de formación.

El evento contó con una destacada presencia de familiares, aficionados y representantes del kárate provincial, que pudieron disfrutar del trabajo realizado por los jóvenes deportistas durante toda la temporada. Los mejores clasificados lograron su pase al Campeonato Regional, donde representarán a la provincia de Zamora frente a los mejores karatecas de Castilla y León.

Desde la organización se quiso agradecer la implicación de todas las entidades colaboradoras que hicieron posible la celebración de este campeonato, destacando el apoyo de la Federación Castellano y Leonesa de Karate, la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, así como el esfuerzo de técnicos, árbitros, voluntarios y familias.

La jornada volvió a poner de manifiesto el excelente estado de salud del karate base zamorano y el compromiso de los clubes de la provincia con la promoción de los valores deportivos entre los más jóvenes.