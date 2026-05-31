El Zamora se complica mucho la fase de ascenso con el 2-0 en Vila Real

Tres minutos de desconcierto al comienzo del partido en los que encajó dos goles le pueden constar muy caro al Zamora que ve como se le complica enormemente el play off de ascenso y tendrá que recurrir a la épica el próximo domingo en el partido de vuelta. Aynam en el minuto 12 en un disparo de Budesa que tocó previamente Fermín, y Gaitán en el 15 en una jugada personal que culminó con un disparo al segundo palo al que no llegó el portero, puede suponer la sentencia para un Zamora CF que en el resto del partido tuvo la posesión durante mucho tiempo pero no encontró ni la genialidad de Márquez ni el remate de Losada.

Tras encajar los dos goles, los de Cano se fueron arriba y tomaron el mando del encuentro, en una tónica de escasa colaboración arbitral, ya que no se señaló ni un posible derribo de Losada por el portero Rubén Gómez, ni la segunda tarjeta amarilla por mano intencionada de Diatta. Pese a todo los rojiblancos no tuvieron claridad en ataque y lo dejaron todo para la segunda parte.

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Tras el descando, la esperada reacción rojiblanca no terminó de concretarse pese al cabezado de Markel que no quiso entrar al poco de la reanudación del partido. Abde buscó en una internada personal el gol, pero su disparo terminó atrapándolo el portero. Y Óscar Cano buscó la reacción dando entrada en el campo primero a Sacho y poco después a Carbonell. La respuesta fue un disparo peligroso del castellonense Nizar que salió alto y la única ocasión clara para el Zamora llegó en un robo en la frontal de Carbonell, pero su disparo fue desviado a córner por un defensa. Y lejos de recortar distancias, en los últimos minutos los zamoranos se centraron más en no encajar el 3-0 que sería definitivo que en buscar recortar distancias para afrontar el partido de vuelta en Zamora de forma algo menos complicada.