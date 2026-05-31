Arranca el séptimo play-off del ZamoraCF: Primer asalto por el ascenso en campo del Villarreal CF "B"

El play-off ya está aquí. El Zamora CF comienza a luchar esta tarde (20.30 horas) por el sueño del ascenso a Segunda División y lo hace con una plantilla convencida de poder cambiar la historia. Un reto cuyo primer paso es obtener un resultado positivo en feudo del Villarreal CF "B", su rival en las semifinales por dar el salto de categoría.

Con la ilusión por bandera

El conjunto de Óscar Cano acude al Mini Estadi para iniciar su séptimo asalto al fútbol profesional con la ilusión por bandera. La misma que los más de 400 aficionados que, a pesar del horario, han decidido desplazarse para animar al equipo en un combate cuyo objetivo para el Zamora CF es claro: "mantener con vida la eliminatoria". Un reto que Fermín Sobrón verbalizó en las horas previas del envite.

La afición rojiblanca desea suerte a la plantilla del Zamora CF: así despiden a los jugadores en el Ruta de la Plata / José Luis Fernández

El filial amarillo, un duro rival

La tarea no será sencilla. El Villarreal CF “B” es un gran equipo, como ha demostrado a lo largo del curso en el Grupo 2 de Primera RFEF. No solo por contar con la calidad que se espera del filial de un equipo de máxima categoría, también porque está dirigido por un David Albelda que ha sentado las bases de un conjunto sólido y con una identidad clara que no solo vive del talento. Es un bloque competitivo y aguerrido.

Así lo demuestran los números del equipo de la Plana. El Villarreal CF "B" es "el segundo conjunto con menos goles encajados de su liga", como bien apuntó Cano días atrás, y también acumula 175 días sin perder como local en el Mini Estadi. Un estilo y una dinámica que los castellonenses quieren alargar hoy, si bien cuentan con bajas importantes para la ida de la eliminatoria.

Albelda, sin García y preocupado del nivel de los suyos

Albelda no cuenta con su máximo goleador, Alberto García, expulsado en el último encuentro de liga regular. Además, tampoco llegarán al envite ni Facundo Viveros ni Barry, ambos lesionados. Quizá por ello, el técnico filial aseguró estar más pendiente de los suyos que del Zamora CF. "Me preocupa más como estemos nosotros que el rival", confesaba en las horas previas, apuntando a la necesidad de los locales de "hacer lo que se viene haciendo toda la temporada" para superar al Zamora CF.

El Zamora CF, con una idea clara

Precisamente, ahí estará la clave del choque. El Zamora CF debe sacar al Villarreal CF "B" de su zona de confort. Y, para intentarlo, el plan rojiblanco elaborado por Cano será muy similar al que dibujaba Albelda: apostar por lo que se ha hecho bien esta temporada.

Los rojiblancos han realizado un gran tramo final de temporada y, por ello, es altamente probable que no haya muchas sorpresas tanto en el once inicial del Zamora CF.

Un once reconocible, un estilo claro

Cano, tras el último duelo ante el Arenas de Getxo en el que dio minutos a los menos habituales, volverá a dar entrada a jugadores determinantes ausentes en la última alineación inicial. Fermín volverá a estar bajo palos y, por delante de él, se espera que Luismi y Codina se sumen a Erik y Diego Moreno para formar la línea defensa; también regresará Markel Lozano a un centro del campo con Mario García y Carlos Ramos que se encargará de surtir balones a las tres principales bazas ofensivas: Márquez, Abde y Losada. Un trío que volvería a formar de inicio.

Concentración e intensidad

En cuanto al resto de la puesta en escena, tampoco se esperan grandes novedades. Eso sí, el partido está condicionado por ser el primer combate de una eliminatoria, lo que convierte la contienda en una prueba de paciencia y orden. Y es que, en este primer asalto, será tan importante plasmar sobre el campo las ganas de revancha por aquella eliminación de hace 17 años ante el Villarreal CF "B" como la concentración necesaria para evitar errores groseros que puedan aminorar el factor determinante de jugar la vuelta de la eliminatoria en el Ruta de la Plata la semana siguiente.