Salvamento Dragones Caja Rural brilla en El Sardinero: sólida actuación zamorana en la Liga Cántabra de playa

El Salvamento Dragones ha firmado este sábado una destacada actuación en la Liga Cántabra de playa, disputada en El Sardinero (Santander), donde el núcleo de tecnificación zamorano volvió a medir su nivel en mar abierto con resultados de enorme mérito.

Las categorías juvenil y júnior compitieron como absoluto, lo que realza aún más el rendimiento de Irene Calvo y Lucía Hernández, protagonistas en varias pruebas. La jornada arrancó con un brillante sprint, donde Ana Bailón se impuso y Calvo fue segunda.

En nado, Marcos Antón dominó con autoridad, seguido por Marcos Ferrero (5º) y Diego Antón (9º). En absoluto femenino, Lucía Hernández fue segunda, mientras que en cadete Lucía Corral terminó octava. En máster, Óscar Vaquero abrió su cosecha con un primer puesto.

La prueba de tabla volvió a teñirse de rojiverde: Bailón ganó, Hernández fue tercera y Calvo cuarta. Entre los chicos, pleno zamorano con Marcos Antón primero, Diego Antón segundo y Ferrero octavo. Corral repitió protagonismo en cadete (6ª) y Vaquero fue cuarto en máster.

En ski, dominio absoluto: Diego Antón venció, seguido de Marcos Antón y Ferrero (7º). En femenino, Hernández logró el triunfo, con Calvo segunda y Bailón cuarta. Vaquero volvió a imponerse en máster.

Corral completó su participación con un 8º puesto en banderas.

El cierre llegó con el Ocean, la prueba reina, donde Marcos Antón volvió a ser el mejor, acompañado por Ferrero (3º) y Diego Antón (4º). En femenino, Bailón fue tercera, Hernández cuarta y Calvo séptima. Vaquero sumó un nuevo podio con su segundo puesto máster.