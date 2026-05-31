Piragüismo
El piragüismo zamorano sube al podio en domingo: Marina Giralda y Carmen Sánchez irán el Europeo; Galván y Rodríguez Prada firman un brillante oro para Amigos del Remo
Oro y plata en las primeras horas de la última jornada del Campeonato de España de maratón en el río Duero
El piragüismo zamorano ha vuelto a subir al podio en la última jornada del Campeonato de España de maratón de piragüismo que se está celebrando en el río Duero a su paso por Zamora. Un éxito, por partida doble en la categoría cadete, que todavía puede ampliarse, pues todavía quedan barcos con representación local que remar a lo largo de la mañana.
Plata con sabor continental
La gran noticia hasta ahora de la jornada dominical en el río ha sido la medalla de plata firmada por Marina Giralda (Durius Kayak Tecozam) y su compañera del Club Piragüismo Jerte, Carmen Sánchez, en la regata K-2 femenina cadete. Un metal que permitirá a la palista zamorana acudir al próximo Europeo.
Giralda y Sánchez firmaron una sobresaliente actuación, situándose pronto en cabeza de carrera y planteando una dura batalla al barco favorito para la victoria. La zamorana y su compañera lucharon codo con codo con las campeonas hasta la vuelta corta al circuito. Un desenlace en el que la embarcación vencedora cosechó una diferencia de 100 metros que pudo mantener hasta la línea de meta.
Oro en categoría mixta
La otra gran alegría del día fue de color dorado. Llegó en la modalidad cadete K-2 mixto de la mano de la embarcación del Amigos del Remo formada por Miriam Rodríguez Prada y Mauro Galván. Una victoria que refrenda el potencial talento de ambos palistas zamoranos y que, si bien no otorga plaza para competición continental, supone un nuevo y enorme logro para el piragüismo zamorano.
Barrios, a por una nueva medalla con Osa
Estas dos medallas aumentan el medallero zamorano en el Campeonato de España de maratón de piragüismo que llegará hoy a su desenlace. Un final en el que todavía puede haber más éxitos locales pues, entre otras pruebas, queda por disputarse la modalidad K-2 en categoría femenina absoluta, regata en la que Eva Barrios y su compañera Irati Osa parten como grandes favoritas al triunfo.
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