Pedri: "Los canarios tenemos una forma de vivir y de jugar al fútbol distinta a todas, y me siento orgulloso"

Pedri no olvida sus raíces y aprovecha cada oportunidad para reivindicar con orgullo una identidad y una forma de entender la vida y el fútbol que considera únicas. Agradecido por las constantes muestras de afecto que recibe desde Canarias, el centrocampista de Tenerife reconoce que su objetivo a largo plazo es regresar definitivamente al lugar donde se crió para establecer allí su residencia tras colgar las botas.

Mientras tanto, canaliza ese arraigo invirtiendo en proyectos locales como la reconversión del antiguo Convento de Tegueste para el disfrute de sus vecinos, conservando a su grupo de amigos de siempre y exportando con naturalidad canarismos como "muchacho" o "bubango" a un vestuario de élite donde a menudo le toca explicar su significado.

Pedri, en una foto tomada en Tenerife en 2023 durante unas vacaciones en la Isla. / Andrés Gutiérrez

-¿Es consciente de las toneladas de afecto que le profesan en Canarias?

-Sí, claro. Siempre me llega ese cariño. Y cada vez que tengo ocasión digo al mundo que soy de Canarias con orgullo. Lo dije hace poco cuando ganamos la última liga. Para mí, la nuestra es una forma de vivir distinta a todas las que hay. Tenemos nuestro estilo, también para jugar a fútbol. Y agradezco el apoyo de la mejor manera que puedo, intentando ser el de siempre.

-Por ejemplo, cuando vino a jugar al Heliodoro a jugar con la selección, que recuerdo que firmó hasta el último autógrafo.

-Si estamos donde estamos, si ganamos donde ganamos, si generamos lo que generamos… es porque a la gente le gustamos y nos apoya. Hay que devolverles el cariño que nos dan en la medida de las posibilidades. A mí, saber que cuando marco se emocionan muchos canarios en la distancia es muy bonito.

-Y cuando viene a Tenerife, ¿por dónde le gusta perderse?

-No voy a decir justo el punto donde me quedo. Pero me gusta perderme por el sur, donde el ambiente no es tan de pueblo y no me conocen tanto; y muchas veces me pierdo por sus playas, en una villa o en una casa rural con mis amigos, que cuando voy, es lo que quiero, estar con ellos y con mi familia.

-No solo piensa en Canarias, también invierte en Canarias de la mano de La Pedrineta.

-Sí, bueno… Siempre intentamos hacer algo por Canarias, en Canarias. Al fin y al cabo, no sé qué pasará cuando me retire, pero lo normal es que vuelva a vivir en Tenerife. Es donde me crie y donde quiero estar el resto de mi vida. Por eso también intento invertir ahí.

Así es la finca que ha comprado Pedri en Tegueste / Arturo Jiménez

-¿Es cierto que está trabajando en reconvertir el antiguo Convento de Tegueste?

-Es algo que cuando surgió la oportunidad, suponía invertir donde siempre he vivido. Estoy seguro de que saldrá bonito; el objetivo es que lo disfrute la gente del pueblo.

-Fran Llarena, Rubén, Dani… Siempre cerca de ellos. ¿Cuánto de especial es para Pedri conservar a los amigos de siempre?

-Es lo mejor. Son los más me conocen, con los que más me conocen. Hace poco grabé un spot con ellos. Nos lo propuso Adidas, les pregunté… y un día se vinieron rápido a Barcelona. Se ponían: "Oye, respétame, que yo tengo mi caché".

-Canarias y la forma de vivir de los canarios ha estado muy presente en la conversación. Dígame algún canarismo, alguna palabra canaria que utilice.

-Soy mucho de cholas, pero la palabra que más digo en el vestuario es muchacho. Y también bubango, en vez de calabacín. Y entonces es cuando tengo que explicarlo.

-¿Cómo se entera de lo que dicen de usted?

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-Por los grupos de WhatsApp, capturas de pantallas que me envía la familia… o las cosas buenas que me las cuenta mi padre. También por la Play, cuando juego por mis amigos. Meterme a ver noticias no me gusta. Mejor estar tranquilo.