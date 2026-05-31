Fútbol / Play-off de ascenso a Segunda División
Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Hay que creer, nos vamos a dejar el alma"
"Hemos hecho unos primeros veinte minutos muy malos, pero a partir de ahí todo se igualó", comentó el técnico que buscará "una mejoría en el último tercio" de cara al partido de vuelta
Óscar Cano entrenador del Zamora CF, afirmaba que los rojiblancos tendrán que creer en la remontada. y que no queda otra tras el 2-0 fruto de "veinte minutos muy malos" al comienzo del encuentro ante el Villarreal CF "B".
"La sensación es mala porque no es un buen resultado, pero hay que creer", afirmaba el granadino, antes de analizar la contienda: "Hemos hecho unos primeros 20 minutos muy malos, donde ellos han hecho los dos goles y todo hacía pensar que iba a golearnos. La puesta en escena que tuvieron fue muy buena, pero a partir de ahí todo se igualó".
Cano destacó que, superado ese rato, el Zamora CF gozó de ocasiones. "Hemos tenido una muy clara de Losada que se quedaba con el portero y varias más, pero el balón no acabó de entrar y ellos repelían el peligro", comentó, asegurando que después, "ya en la segunda mitad", su equipo "quitando prácticamente un par de contraataques, quería pero no podía". "Ellos cierran muy bien porque en ese sentido es un filial atípico, es un filial que defiende, tiene una organización defensiva muy buena y por eso pierde pocos partidos".
"Cuando se juntan, pues gente con mucho físico, con oficio atrás y, bueno, y nos ha costado mucho hacer peligro. No hay más que decir", subrayó Cano sobre el potencial defensivo de su rival.
Por otra parte, Cano invitó a creer en la remontada, en poder dar la vuelta al 2-0 en el Ruta de la Plata. "Lo digo porque creo que se puede", destacó, agradeciendo "el apoyo de toda la gente de Zamora" que se desplazó a Villarreal "en un día difícil y un horario que no tiene sentido", deseando contar con ellos para el partido decisivo.
"Le doy las gracias a todos ellos y quiero garantizarles que vamos a dejarnos el alma por sacar el play-off adelante el domingo allí en el en el Ruta de la Plata", aseguró el técnico granadino.
Para cumplir su palabra, Cano aseguró que el Zamora CF tendrá que dar un paso adelante, destacando en ese sentido un aspecto claro. "Debemos mejorar en ese último tercio porque es cierto que llegábamos con cierta facilidad hasta ese último tercio hoy, pero no éramos capaces de derribar ese muro que formaron", dijo el entrenador, apostillando: "Vamos a tener que tirar de creatividad por dentro". Una progresión para la que espera contar con todos sus jugadores (y aficionados), porque como bien indicó: "vamos a necesitar a todos, todos son necesarios".
