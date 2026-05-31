El maratón defiende el prestigio del piragüismo zamorano

Pese a las medallas que ayer volvió a acumular el piragüismo zamorano, nuestros palistas rindieron en líneas generales a un gran nivel como lo demostró el cuarto puesto en el K1 cadete que firmó Javier Lozano quien se quedó a solo 25 segundos del podio al que no tardará en subir. Porque además tiene unos rivales en casa que dejaron patente en La Aldehuela su gran nivel con Marcos Diero (Sangregorio) en el octavo puesto además de Mario Bragado y Rubén Misol en el "top 30".

El presidente de la RFEP, Javier Hernánz, y el seleccionador nacional, José Andrés Román, en elpuesto de captación que ha instalado en la campa del Campeonato el club Actividades Náuticas Zamora. | LOZ

En el K1 junior, pese al abandono de Marina Giralda, hay que destacar el puesto 11 de Lydia Rodríguez (A. Remo) y el 13 de Nikol Georgieva.

El maratón defiende al piragüismo zamorano

Los senior incombustibles también estuvieron a un alto nivel en el K1 con el puesto 12º de Óscar Borrego y el 33 de Javier Pedruelo que remaba su tercera regata en 24 horas. Y los sub 23 también cumplieron entrando en el top 25 con Sergio Pereda (A. Remo) 11º, Sergio Domínguez y Pablo Linares del P. Duero 17º y 25º, en una prueba en la que se retiró Spas Dimitrov.

El maratón defiende al piragüismo zamorano / Alba Prieto

También resulta esperanzador el rendimiento de las cadetes zamoranas ya que al segundo puesto de Ainnare García se sumó el 12º de Paula Díaz y el 16º de María Hernández (Sangregorio).

El maratón defiende al piragüismo zamorano / Alba Prieto

El Campeonato de España de Maratón está siendo todo un acontecimiento deportivo y turístico para Zamora y su provincia que ha recibido durante este fin de semana a varios miles de visitantes que han agotado las plazas hoteleras y las mesas de los restaurates. Pese a ello, las autoridades deportivas han ignorado este acontecimiento deportivo y la colaboración institucional deja mucho que desear.

El maratón defiende al piragüismo zamorano / LOZ

Pese a todo, el presidente de la Federación Española, Javier Hernanz, estuvo ayer al pie del cañón junto a sus palistas y técnicos, y visitó, acompañado por el seleccionador nacional, el zamorano José Andrés Román Mangas, en stand que ha instalado en la campa del Campeonato el club Actividades Náuticas de Zamora por el que han pasado además durante este fin de semana alumnos de muchos colegios de la capital para recibir información sobre los cursos de iniciación tanto a la piragua, para niños, como al barco dragón para mayores.

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