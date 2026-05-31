Fallece durante el Campeonato de España de Piragüismo el padre de Sergio Pereda, bronce en el K2
Consternación entre el piragüismo español en el acto de entrega de medallas
El Campeonato de España de maratón vio empañado su magnífico final en lo deportivo y organizativo con la trágica noticia que se conocía al finalizar la competición del fallecimiento del piragüista del club Amigos del Remo de Zamora Sergio Pereda que acababa de conseguir la medalla de bronce en el K2 masculino junto a Spas Dimitrov. Pereda conoció la trágica noticia al salir del río tras la competición y rápidamente recibió el cariño de todos sus compañeros y del piragüismo español en general que se ha dado cita durante este fin de semana en aguas del Duero a su paso por Zamora.
En el acto de entrega de medallas, el presidente de la Federación Española, Javier Hernánz, presidió un minuto de silencio al que se sumaron todos los presentes y en la entrega de la medalla de bronce lograda por Pereda, compareció en su lugar un compañero de club junto a Spas Dimitrov que no pudo contener su emoción en el momento de recibir la medalla.
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