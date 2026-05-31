Eva Barrios completa el Nacional con un segundo puesto y billete para el Europeo

El piragüismo zamorano cerró este domingo de forma brillantísima con varios podios en las pruebas de dos tripulantes en las distancias largas al tiempo que nuestros palistas alcanzaron dos billetes para el Campeonato de Europa. La reina de los campeonatos de España de Zamora fue Eva Barrios que a las dos medallas de oro, sumó el segundo puesto logrado ayer en el control nacional en el que compitió con la navarra Irati Osa, que les da el billete para el Campeonato de Europa que se disputará en Rumanía a finales de este mes, aunque no puntuaron para el Campeonato de España por ser de clubes distintos. Barrios e Irati tuvieron como rivales directas a las subcampeonas del maratón largo y corto, Alba Esteban y Miriam Vega, que les acompañarán a Rumanía salvo decisión técnica de última hora.

La otra gran alegría para el piragüismo zamorano llegó de la mano de la junior Marina Giralda, que había decepdionado en las dos jornadas anteriores, con actuaciones deficientes en el K1, pero ayer la discípula de Alejandro Delgado (Sangregorio) lo dio todo junto a la extremeña Carmen Sánchez (CP Jerte) que dieron la cara en todo momento al frente de la carrera pero no pudieron alcanzar el primer puesto aunque sí aseguran que estarán en el Europeo de finales de junio.

Y el primer título nacional de la jornada llegó de forma sorprendente en el K2 Mixto cadete, de la mano de Myriam Rodríguez Prada y de Mauro Galván que demostrado una magnífica preparación y compenetración para llevarse la medalla de oro y el título de campeones de España Cadetes, un título que les abre un brillante futuro en esta modalidad deportiva tan dura del piragüismo como es el maratón.

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Habría que celebrar además como se lo merece el nuevo logro del K2 que más títulos le ha dado al piragüismo zamorano en la última década a través de todas las categorías. Sergio Pereda y Spas Dimitrov partieron desde un discreto puesto secundario en la lista de inscritos en el K2 sub 23 pero pronto dejaron patente su capacidad competitiva para resistir junto a otros barcos de categoría senior y terminaron alcanzando la medalla de bronce qu3e hace justicia a todo el trabajo que han realizado a lo largo de muchos años estos palistas de Amigos del Remo. Sin embargo, la medalla de bronce no pudo ser celebrada porque durante el desarrollo de la prueba se produjo el fallecimiento del padre de Sergio Pereda, una triste noticia que el palista conoció al salir del río y ya no acudió a recoger la medalla. Todos los presentes en el acto de premiaciones guardaron un minuto de silencio en recuerdo del padre del palista zamorano.