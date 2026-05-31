Eva Barrios alcanza el doblete en el K1 Senior

La segunda jornada del Campeonato de España de Maratón ha servido para confirmar a las dos grandes figuras del piragüismo zamorano que son, Eva Barrios, la veterana que se colgó su segunda medalla de oro al triunfar en el K1 Senior largo, y la gran promesa que es Ainnare García que también sumó su segunda medalla de plata en el K1 cadete, también en la distancia larga. Y el pabellón del piragüismo zamorano masculino, tan en crisis, lo mantuvo bien alto el canoista de Amigos del Remo, Marcos Antúnez que alcanzó el premio a una larga carrera deportiva pese a su corta edad, con una medalla de bronce en la especialidad más sufrida como es la canoa en la que el club zamorano mantiene la llama encendida en el ámbito de Castilla y León.

Eva Barrios, liderando a las mujeres del K1 en un porteo. | ALBA PRIETO

Exhibición de Eva Barrios

Marcos Antúnez, en el podio de la canoa sub 23. | LOZ

aEn cualquier especialidad deportiva la veteranía sigue siendo un grado y Eva Barrios lo dejó ayer patente protagonizando una regata en la que demostró que sigue siendo la reina del maratón español y que sus rivales en el resto de Europa y del Mundo tendrán de nuevo en ella una enemiga fija para las competiciones internacionales.

Ainnare, iniciando un porteo. | LOZ

La palista de Villaralbo planteó la carrera como a ella le interesaba y fue la encargada de animar el ritmo para que poco a poco se fueran descolgando rivales del grupo de cabeza que era de unas diez unidades en el primer porteo, pero en ese momento se produjo el choque de la piragua de la gallega Tania Álvarez, que partía como gran favorita, y que le hizo perder unos veinte metros en el regreso al agua que ya no sería capaz de recuperar.

La propia Eva Barrios y la sub 23 Alba Esteban se encargaron de apretar un poco más el ritmo para seguir seleccionando rivales y la prueba se resolvió en una recta final a la que llegaron Barrios y Esteban en un apretado sprint que, como había hecho el día anterior ante Miriam Vega, resolvió con gran autoridad para colgarse la medalla de oro de nuevo y asegurarse un puesto en el equipo español que acudirá al Campeonato de Europa de Maratón dentro de unos días. Algo descolgada, en tercera posición entró en la meta la navarra Irati Osa.

La otra gran protagonista del Nacional de Zamora era Ainnare García (San Gregorio Ciudad de Zamora) que venía de firmar un segundo puesto en la distancia corta que había sabido a poco a la afición zamorana. Esta vez la competición se desarrollaba sobre 11.200 metros, tres vueltas grandes y una pequeña al circuito y dos porteos.

En el primer paso por meta eran cuatro las palistas en cabeza, con la zamorana muy atenta, pero pronto la gran favorita la asturiana Salomé Llorian decidió poner tierra de por medio, apretó en los porteos y Ainnare García, como ya había ocurrido el día anterior, no fue capaz de alcanzarla pese a que reconoció que este sábado no había tenido los problemas físicos en una rodilla del día anterior.

Al final, la zamorana que entrena Enrique Linares cedió tan sólo 15 segundos en la meta y se cuelga una medalla de plata que tiene doble valor pensando en que sus entrenos están enfocados más a la pista que al maratón ya que en unos días competirá en la Copa España de velocidad.

El piragüismo zamorano tenía puestas muchas esperanzas también en Marina Giralda (Durius Tecozam) y también ella repitió el resultado del día anterior, como sus paisanas, es decir, se vio obligada a retirarse al poco de tomar la salida acusando el golpe de calor que sufrió el viernes. La discípula de Alejandro Delgado tendrá una nueva oportunidad hoy en el K2 senior.

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Y por último, la gran sorpresa de la jornada llegó de la mano de Marcos Antúnez que protagonizó una actuación plena de carácter de gran deportista. El palista zamorano fue claramente superado por los dos primeros, Darío Sánchez y Kevin Longo, pero tuvo que sufrir lo suyo para defender la medalla de bronce ante el gallego Roque Araujo que entró solo siete segundos después en la meta. Antúnez explicó en declarciones a este periódido que "no teníamos muy claro dónde estábamos porque esta ha sido la primera regata de la temporada con toda la gente que destaca, que no habían estado en Aranjuez o en Sevill. Y sí que estoy un poco sorprendido por este gran resultado. De forma me encontraba bastante bien, en los entrenamientos estaban saliendo las cosas correctamente y se ha visto reflejado en la regata". Los dos primeros clasificados irán al Europeo pero "todavía no está decidido y está por ver", añadió esperanzado el palista de Amigos del Duero. n