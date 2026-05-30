Fútbol
El Zamora Juvenil busca dar un nuevo paso hacia la Liga Nacional
El partido será a las 18.30 horas en el anexo del Ruta
P. F.
El equipo juvenil del Zamora CF está a dos partidos de lograr su ansiado regreso a la Liga Nacional. Tras salir airoso de las semifinales, los rojiblancos tienen por delante un complicado reto que comenzará esta misma tarde. Los capitalinos reciben a partir de las 18.30 horas a la Cultural y Deportiva Leonesa en el encuentro de ida de este último envite. El objetivo que se marcan desde el club es asestar el primer golpe y dejar la vuelta encarrilada. No obstante, pase lo que pase esta tarde, todo se decidirá en León la próxima semana donde tendrá lugar el encuentro de vuelta.
- Furor por la apertura de la nueva tienda Action en Zamora
- Declaración desgarradora de la madre de Arancha Corcero, la joven comida por los perros en Roales: 'Jacinto, está muerta
- Jerónimo Panizo, gerente de Orujos Panizo: 'Estamos orgullosos de ser del mundo rural y de invertir en él
- Juicio por la muerte de Arancha Corcero, la joven atacada por una jauría en Roales: cronología de los hechos
- Ángeles Santos, la ganadera zamorana que da la cara por el sector
- Cinco escritores zamoranos participan en la Feria del Libro de Madrid
- La Historia de Pascual Mezquita: El primer torero con doctorado universitario... y criado en Carbajales
- Así será la 'nueva' plaza Alcalde Tomás Carrión de Alcañices