El Zamora Juvenil busca dar un nuevo paso hacia la Liga Nacional

El equipo juvenil del Zamora CF está a dos partidos de lograr su ansiado regreso a la Liga Nacional. Tras salir airoso de las semifinales, los rojiblancos tienen por delante un complicado reto que comenzará esta misma tarde. Los capitalinos reciben a partir de las 18.30 horas a la Cultural y Deportiva Leonesa en el encuentro de ida de este último envite. El objetivo que se marcan desde el club es asestar el primer golpe y dejar la vuelta encarrilada. No obstante, pase lo que pase esta tarde, todo se decidirá en León la próxima semana donde tendrá lugar el encuentro de vuelta.