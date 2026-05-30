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El Zamora Juvenil busca dar un nuevo paso hacia la Liga Nacional

El partido será a las 18.30 horas en el anexo del Ruta

El Zamora Juvenil celebra su triunfo. | ZCF

El Zamora Juvenil celebra su triunfo. | ZCF

P. F.

El equipo juvenil del Zamora CF está a dos partidos de lograr su ansiado regreso a la Liga Nacional. Tras salir airoso de las semifinales, los rojiblancos tienen por delante un complicado reto que comenzará esta misma tarde. Los capitalinos reciben a partir de las 18.30 horas a la Cultural y Deportiva Leonesa en el encuentro de ida de este último envite. El objetivo que se marcan desde el club es asestar el primer golpe y dejar la vuelta encarrilada. No obstante, pase lo que pase esta tarde, todo se decidirá en León la próxima semana donde tendrá lugar el encuentro de vuelta.

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