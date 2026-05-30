El Zamora CF, en busca de romper el idilio del Villarreal B en el Mini Estadi

El Mini Estadi se ha convertido en escenario clave para que el Villarreal B haya logrado plaza para disputar el play-off de ascenso a Segunda División. El equipo de David Albelda, que el domingo a las 20.30 horas se enfrentará al Zamora CF en el partido de ida de la primera eliminatoria por regresar al fútbol profesional, no pierde en su feudo desde el 7 de diciembre pasado, cuando sucumbió, tras remontada en el descuento, frente al CD Teruel (1-2). Desde entonces han pasado 175 días y el filial amarillo ha disputado 11 encuentros sin que ningún contrincante se haya llevado los tres puntos. Ha sido determinante esta fortaleza como local para quedar entre los cinco primeros clasificados dentro de un grupo con muchos históricos. Algunos de ellos se quedaron a las puertas de la fase de ascenso, caso del Hércules, Cartagena, Real Murcia…, y en esta ocasión será el cuadro de la capital del Duero, el que trate de romper esa estadística y la gran fortaleza del filial del "submarino amarillo" en su casa.

De hecho, el Zamora CF fue el quinto mejor visitante de la categoría, saldando sus 19 partidos lejos del Ruta de la Plata con siete triunfos, otras tantas derrotas y cinco empates.