El séptimo play-off ya está en marcha: Así despidió la afición del Zamora CF a sus héroes

El play-off de ascenso a Segunda División ya está en marcha para el Zamora CF. Los rojiblancos, que se enfrentan en semifinales al Villarreal CF, partieron este sábado hacia tierras castellonenses tras su último entrenamiento en el Ruta de la Plata. Dos eventos en los que estuvieron acompañados por múltiples aficionados.

Entrenamiento a puerta abierta

La mañana de trabajo para el Zamora CF pasó rápida. La sesión, con bastante balón de por medio y la firme intención de pulir los últimos detalles, contó en las gradas con varios aficionados que observaron al equipo en su puesta a punto para el choque del domingo a las 20.30 horas. Un entrenamiento con balón, ejercicios tácticos e intensidad, pero también con aplausos y apoyo a un grupo de jugadores que se dispone a hacer historia en su séptimo intento por dar el salto de categoría al fútbol profesional.

La afición rojiblanca desea suerte a la plantilla del Zamora CF: así despiden a los jugadores en el Ruta de la Plata / José Luis Fernández

Salida del Zamora CF a Villarreal

Aunque, sin duda, el respaldo de los seguidores rojiblancos alcanzó su máximo apogeo después, con la sesión dirigida por Óscar Cano ya acabada. Fue entonces cuando el Zamora CF subió al autobús y puso rumbo a Villarreal escoltado en su partida por aficionados que transmitieron su ánimo con vítores, botes de humo y el sonido de los bombos. Todo para inyectar la máxima energía al equipo en su largo desplazamiento hasta el escenario del primer encuentro del play-off.

Quedará para el recuerdo la partida del equipo en este séptimo play-off. Una cita que ya está aquí, que arranca oficialmente mañana, pero que ya ha empezado para la familia del Zamora CF.