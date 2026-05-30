ESCALADA
Las instituciones muestran su apoyo al gran evento de World Climbing Series 2026
Tras la visita este viernes del presidente y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, en la jornada del sábado el consejero delegado del grupo editorial ha acompañado a diversas autoridades y representantes en su recorrido por el recinto en Alcobendas
Cristina Andrade del Alcázar
La tercera jornada de World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 aglutina las semifinales y las finales de boulder masculino en un día de nuevo marcado por las altas temperaturas, que han obligado al público a resguardarse bajo las sombrillas y hacer uso de abanicos y paraguas.
Un público entregado a este deporte en auge abarrotó la explanada del Polideportivo José Caballero de Alcobendas para animar a los atletas que han luchado por hacerse un hueco en la gran final masculina de boulder.
Cerca de 300 escaladores y escaladoras de 45 países del mundo se han dado cita durante cuatro días en el municipio madrileño para competir en la Copa del Mundo de Escalada, convirtiendo la Comunidad de Madrid en el epicentro de este deporte.
Representantes institucionales, autoridades y personalidades del mundo del deporte se han acercado al recinto durante la tarde de este sábado para mostrar su apoyo a los atletas que se encontraban compitiendo.
Han estado presentes, entre otros, Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE); Marco Scolari, presidente de World Climbing; Joan Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme); Jesús Tortosa, concejal del Ayuntamiento de Alcobendas; Carmelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje; José Perurena, presidente de la Federación Internacional de Piragüismo, y José Javier Hombrados, presidente de la Federación Madrileña de Balonmano.
En la jornada del viernes por la mañana tuvo lugar la semifinal femenina de boulder que tanto Javier Moll como Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, no quisieron perderse. En su visita, recorrieron las instalaciones del recinto, la zona de entrenamiento, el muro de boulder, y pudieron disfrutar de la competición de primera mano.
A esta cita les acompañaron, entre otros, el concejal de Deportes de Alcobendas, Jesús Tortosa; el concejal de Seguridad y Movilidad de Alcobendas, Carlos Rodrigo; el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Joan Bernat Clarella; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Joan Vehils, director de SPORT, y Armando Huerta, director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Por la tarde, completaron la presencia institucional Cristina Capdevila, concejal de Distrito Urbanizaciones; Marco Scolaris, presidente de World Climbing; Rocío García, alcaldesa de Alcobendas, y Anna Azhanova, presidenta de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (IWGA).
La jornada del jueves estuvo marcada por los nervios, la tensión y la enorme exigencia de los atletas de las diferentes selecciones nacionales que midieron su destreza en la modalidad de boulder.
Una jornada que destacó por su intensidad deportiva para las escaladoras y escaladores, que se jugaban en la ronda de clasificación su entrada en semifinales, y que estuvo también bastante marcada por las altas temperaturas que no se lo pusieron nada fácil. Pese a la meteorología, el público estuvo animando desde primera hora a los atletas que se sintieron arropados por la ilusión de todos aquellos que, pese a ser un día laborable, se acercaron y disfrutaron junto a ellos de la primera ronda de la Copa del Mundo de Escalada en Madrid.
Durante la jornada del jueves pasaron además por las instalaciones de World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 y personalidades como el embajador de Japón en España, Hiroshima Yamauchi; Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; Jesús Tortosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, y Joan Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME).
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