Guille continuará una temporada más como capitán del Balonmano Caja Rural Zamora

El Balonmano Zamora ha hecho oficial la renovación de uno de los grandes pilares de su primer equipo, Guillermo García "Guille", que continuará una temporada más con los "Guerreros de Viriato".

El primera línea zamorano, imprescindible en los planes pistacho, seguirá siendo una pieza fundamental del equipo tras su regreso a División de Honor Plata. Una categoría que Guille conoce bien, habiendo disputado todas las ligas que ha vivido el Balonmano Zamora en esta categoría.

Ejemplo de cantera y valores

Ejemplo de la cantera, siendo uno de los primeros jugadores zamoranos que dio el salto desde la base al primer equipo, Guille cumplirá 20 temporadas como miembro del Balonmano Caja Rural Zamora. Una carrera profesional que le permitirá aportar gran experiencia al grupo en su vuelta a División de Honor Plata, siendo uno de los grandes valores de este jugador junto a su garra, compromiso y habilidades técnico-tácticas.

El Balonmano Caja Rural Zamora ya es "Plata": Las imágenes del ascenso / José Luis Fernández

Con este movimiento, el Balonmano Zamora empieza a sentera las bases del proyecto que armará de cara a su vuelta a la segunda categoría nacional.