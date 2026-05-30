Piragüismo
Eva Barrios suma su segundo oro en el Campeonato de España de maratón de piragüismo en Zamora
La zamorana fue la gran protagonista de la larga distancia en categoría absoluta femenina
La zamorana Eva Barrios ha conseguido este sábado su segunda medalla de oro en el Campeonato de España de maratón de piragüismo al conseguir, en aguas del Río Duero a su paso por Zamora, el primer puesto en la distancia larga.
La palista de Durius Kayak fue la gran protagonista de la prueba y la encargada de ir desgastando a todas sus rivales a medida que se sucedieron las vueltas al circuito, ocupando el primer puesto en casi todos los porteos.
La carrera se decidió en el último kilómetro entre tres piragüistas destacadas. Eva Barrios, como había hecho ya el día antes en distancia corta, se impuso con medio barco de ventaja sobre la que se preveía como su gran rival la navarra Irati Osa mientras la asturiana Ana Esteban que estuvo en cabeza algún tiempo completó el podio, de la categoría absoluta femenina.
Otra de las favoritas la gallega Tania Álvarez sufrió un choque con su piragua en uno de los porteos y perdió algo de tiempo respecto a la cabeza de carrera. Un tiempo que ya no fue capaz de recuperar y tuvo que conformarse con el quinto puesto.
Las dos primeras clasificadas consiguen la clasificación para el Campeonato de Europa de Maratón.
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