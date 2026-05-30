Raúl Fernández se gana la renovación con un gran triunfo al 'sprint' en Mugello

Apenas hubo carrera, este sábado, en el Gran Premio de Italia, que se celebra en la Toscana, en el precioso trazado de Mugello. Hubo, eso sí, dos momentos espectaculares en la corta prueba al 'sprint', ambos protagonizados por dos pilotos españoles. El primero, cómo no, fue una espectacular y arriesgadísima salida, que coronó a más de 300 kilómetros por hora al llegar a la primera curva de Mugello, el catalán Marc Márquez (Ducati), que arrancaba desde la segunda fila, desde la cuarta posición, y trazó esa curva primero. El segundo fue el que protagonizó un regular, constante y metrónomo Raúl Fernández, piloto del equipo norteamericano Trackhouse Aprilia, que nada más coger el liderato de la prueba impuso un ritmo tremendo, seguido de cerca, pero nunca a su rebufo, por el madrileño Jorge Martín (Aprilia), que acabó segundo.

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Márquez, que no cesó de hacer ejercicios con su brazo, muñeca y mano derecha en la misma parrilla de salida, apretó los dientes cuando se apagó el semáforo y apretó como un loco, retorciendo su muñeca, acelerando a tope y llegando al final de la inmensa recta de Mugello en cuarta posición, por detrás de Marco Bezzecchi, que había logrado la 'pole position' con récord, Raúl Fernández y Jorge Martín, el trío de Aprilia. Y, justo, en la apurada de la frenada, 'Il Cannibale' logró parar más tarde que los demás su Ducati y colarse, liderando momentáneamente la prueba.

Marc Márquez apretó los dientes al apagarse el semáforo, retorció el puño del gas a tope y fue el mejor a la hora de parar su moto a 300 kms/h. y meterla en la primera curva antes que nadie. Fue una salida espectacular

Transcurridas cinco curvas, Fernández y 'Martinator' , que fueron los únicos (pillos, hábiles) que montaron el neumático medio en lugar del blando detrás, pudieron superar a Márquez, que resistió el ataque de 'Bezz' aunque, al final, no tuvo más remedio que conservar fuerzas para el final. "Este fin de semana no puedo caerme, no puedo perder todo lo que he ganado en mi rehabilitación", sentenció el nueve veces campeón al final de carrera. A partir de ese momento, se formó una fila de favoritos y ya nada se movió. Mientras Márquez continuaba con su fin de semana de entrenamiento, de prueba, de rehabilitación, los favoritos al título eran derrotados por Raúl Fernández, que está reclamando, justa y merecidamente, a sus jefes de Trackhouse una renovación express.

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"Saltitos importantes"

"Soy muy feliz, más por el equipo que por mí, pues ellos se lo merecen todo, ya que este fin de semana están trabajando con una intensidad digna de destacar", comentó Raúl Fernández tras recibir la medalla de oro de los sábados. "La verdad es que desde el Gran Premio de España de Jerez hemos ido dando saltitos importantes y, aunque Aprilia parece que ya no tocará la moto durante lo que resta de temporada, la verdad es que hoy me he sentido mejor que nunca pilotándola".

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Carrera al 'sprint': 1. Raúl Fernández (Aprilia), 19 minutos 28.408 segundos; 2. Jorge Martín (Aprilia), a 1.289 segundos; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 3.287 segundos; 4. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 4.481 segundos y 5. Marc Márquez (Ducati), a 9.055 segundos.

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Mundial de pilotos: 1.Marc BEZZECCHI (Italia), 148 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 136; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 123; 4. Pedro ACOSTA (KTM), 93 y 9. Marc MÁRQUEZ (España), 62.