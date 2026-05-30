El español Izan Guevara 'pulveriza' el récord de Moto2 a en el Gran Premio de Italia

El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha 'pulverizado' el récord absoluto de la categoría en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Moto2 que se ha disputado en el circuito de Mugello.

Guevara ha parado el cronómetro en 1:48.717, el único en rodar en ese segundo, para rebajar en siete décimas de segundo el récord que el primer día había establecido el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) con 1:49.420.

Antes que Guevara, en esta segunda tanda libre rebajaron ese récord el líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), con 1:49.050, y su compañero, el australiano Senna Agius (Kalex), con 1:49.032.

Ya en el cuarto giro el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) volvió a asumir el 'rol' de líder con un tiempo de 1:49.680, que estaba a escasamente dos décimas de segundo del registro con el que cerró la primera jornada al frente de la tabla.

Apenas tres vueltas más tarde el turco Deniz Öncü (Boscoscuro) superó por escasamente 41 milésimas de segundo el registro de Vietti, aunque su registro fue cancelado poco después por exceder los límites de la pista.

Así, Celestino Vietti recuperó la primera posición, con los españoles Alonso López (Kalex), Alex Escrig (Forward) e Izan Guevara (Boscoscuro), tras él, con el líder del mundial, Manuel 'Manugas' González (Kalex), en el décimo lugar.

Pero no tardó mucho en surgir la figura del líder, que se 'enganchó' al rebufo de la moto de Vietti, con su compañero de equipo, el australiano Senna Agius, pegado a ellos, para 'pulverizar' literalmente el récord del circuito, al rodar el primero en 1:49.050 y por detrás, el australiano en 1:49.032, aunque lo mejor estaba por llegar en los minutos finales.

El español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial, en solitario, salió a pista, hizo una vuelta de lanzamiento, y en la siguiente, le metió tres décimas de segundo al registro de González y Agius al rodar en 1:48.717.

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Por detrás del trío de cabeza acabaron el checo Filip Salac (Kalex), el español Alonso López (Kalex) y el italiano Celestino Vietti.