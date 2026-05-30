Empate entre Zamora CF y Cultural Leonesa "B": Todo abierto para la vuelta en León en el Play-off a la Liga Nacional Juvenil

El Zamora CF estuvo cerca de inclinar la final del play-off de ascenso a Liga Nacional Juvenil a su favor en el encuentro de ida disputado ayer en los anexos del Ruta de la Plata, un choque que acabó con 1-1 en el marcador y que deja el salto de categoría pendiente de lo que ocurra la próxima semana en campo de la Cultural Leonesa "B".

El equipo rojiblanco realizó un muy buen partido, cuajando una primera mitad muy sólida y logrando adelantarse en el marcador al inicio de la segunda mitad gracias a un tanto de Pablo Losada.

Sin embargo, la Cultural Leonesa "B" no tiró la toalla por el tanto encajado y, con diversos cambios, se mantuvo en el combate. Un primer asalto que acabó con empate en el marcador tras un gol en los últimos minutos del visitante Hugo García. Una diana que dejó sin premio los méritos realizados por el Zamora CF y que convierte el encuentro en suelo leonés en una auténtica final.