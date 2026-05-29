Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "El equipo está con una mezcla de alegría y exigencia"

Óscar Cano aseguró que ahora mismo en el Zamora CF hay una mezcla de "alegría y exigencia". "Alegría por el trabajo conseguido y la exigencia de querer siempre dar más". "Cuando la dirección de un equipo te marca un objetivo muy ambicioso y se consigue con antelación, en otros ámbitos de la vida te da por relajarte, pero los que nos dedicamos al fútbol tenemos ese gen competitivo y nunca parece suficiente". Así, con ganas de más, están en la plantilla rojiblanca a horas de que arranque la eliminatoria y conscientes de que van a ir a Villa-Real dispuestos a sacar el mejor resultado posible. "Es el típico filial en el sentido de la calidad de sus jugadores, de sus atacantes, el nivel que tienen con la pelota… Pero este equipo, a diferencia de otros filiales, tiene fiabilidad defensiva. No es casualidad que, después del Sabadell, sea el equipo menos goleado en su grupo, en una categoría tan exigente, y siendo un filial", indicó el técnico quien cree que todo pasa por hacerles un partido largo e incómodo.

Preferencias

El granadino también tuvo opinión sobre otros aspectos de la eliminatoria. A este respecto, confesó que le gusta tener el "factor campo" a favor y jugársela en casa con los suyos, le gusta la hora en la que se ha establecido el partido de ida, pero no el día ya que al ser el domingo impide el desplazamiento de muchos aficionados. "El sábado creo que el desplazamiento hubiese sido masivo porque la gente está ilusionada y ahora no van a poder venir, pero desde aquí sí que me gustaría mandar un mensaje importante porque no sé su seremos 200, 300, 400… pero esos 400 van a representar a toda la ciudad, a toda la afición y a toda la ciudad, nosotros sí que es verdad que vamos a sentir, y así se lo haré ver a los chavales, que la ciudad deportiva está llena de camisetas del Zamora y de gente que por desgracia, no ha podido venir pero que va a estar allí con nosotros y así lo vamos a sentir", concluyó.

Entrenamiento y viaje

El equipo se entrenará esye sábado de nueve a diez, en una sesión de puertas abiertas para la afición y posteriormente iniciará el viaje.