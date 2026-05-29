El Natación Zamora se hace notar en la XII Copa de Castilla y León de Clubes

La natación de la región se dio cita el pasado fin de semana en la Piscina Río Esgueva de Valladolid para la celebración de la XII Copa de Castilla y León de Clubes. Una cita de un altísimo nivel que reunió a un total de 14 clubes participantes y 207 nadadores de toda la comunidad. El Club Deportivo Natación Zamora acudió a la capital vallisoletana con una delegación formada por 12 nadadores que demostraron un excelente nivel competitivo, logrando una fantástica cuarta posición en la clasificación final masculina y un meritorio 11º puesto en la clasificación femenina.

Entre los resultados más destacados a nivel individual, cabe subrayar de manera especial la actuación de Diego Fernández Hernández en la exigente prueba de los 1500 metros libre. El nadador zamorano no solo se alzó con la victoria, sino que detuvo el crono en un espectacular tiempo de 16:46.88, marca que le otorga la mínima necesaria para participar en el Campeonato de España Junior de Verano que se celebrará próximamente en Sabadell. La cruz de la jornada la protagonizó Alejandro López Martín en los 200 metros libre; el nadador rozó con los dedos el mismo objetivo nacional con una gran carrera, pero lamentablemente fue descalificado, quedándose con un sabor agridulce que seguro le servirá de motivación para las próximas citas.

En el plano colectivo y por equipos, los relevistas zamoranos volvieron a demostrar la casta y el gran ambiente de unión que se respira en el club. El mayor éxito de las pruebas por equipos llegó de la mano del relevo de 4x200 m Libre Masculino, compuesto por Diego Fernández Hernández, Alexandre Gomes Coco, Hugo Guerra San Martín y Alejandro López Martín, quienes firmaron una soberbia actuación para colgarse la medalla de plata con una marca de 8:13.82. Asimismo, los cuartetos masculinos rozaron el podio con sendas e intensas cuartas posiciones tanto en el relevo de 4x100 m Libre como en el de 4x100 m Estilos.

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Sin apenas tiempo para el descanso, el Club Deportivo Natación Zamora ya tiene la mirada puesta en sus próximos compromisos. La plantilla viaja este mismo fin de semana para afrontar el XXVIII Open Internacional "Villa de Mairena del Aljarafe", que se celebra este sábado 30 y domingo 31 de mayo. Esta prestigiosa cita internacional servirá para medir fuerzas y continuar de manera óptima con la intensa preparación de los Campeonatos de España y de los Campeonatos de Castilla y León de las distintas categorías que esperan en el calendario estival.