Marta Fernández se despide del Zamarat Recoletas y pone rumbo a Estados Unidos

Antes de las bienvenidas, tocan las despedidas. El Zamarat, ya con su técnico Raúl Pérez asegurado desde hace semanas, está manos a la obra para confeccionar su nueva plantilla de cara a una nueva temporada en Liga Challenge.

Quien no formará parte del nuevo proyecto es Marta Fernández Muñoz, base de 21 años y 1,63 metros de altura, que el próximo curso jugará con las Cincinnati Bearcats en el campeonato universitario de baloncesto de Estados Unidos (NCAA).

Con su cuenta en Instagram, en una imagen vistiendo la indumentaria de las Bearcats y bajo el lema "committed" (comprometida en español), la jugadora focense anunció el próximo destino de su incipiente carrera profesional tras haber jugado el pasado curso en el Recoletas Zamora.

No obstante, su paso reciente por el equipo naranja para competir en la LF Challenge se vio truncado a principios del pasado abril, debido a una lesión de rodilla que ya arrastraba desde meses atrás.

Se trata de una joven promesa del baloncesto español que tiene mucho futuro por delante y que ahora inicia una nueva etapa en su vida académica y deportiva, donde espera cosechar éxitos. De forma paralela, en el club presidido por Carlos Baz continúan trabajando para configurar un equipo solvente y competitivo que vuelva a pelear por los puestos altos de la clasificación.