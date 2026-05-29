Los ‘fichajes’ de Riquelme para el Real Madrid: Cesc, Rodri, Raúl, Fabián, Bernardo Silva, Del Bosque...

La campaña electoral del Real Madrid sigue su curso con Enrique Riquelme marcando la agenda a un Florentino Pérez que ha convertido las críticas al empresario alicantino en su única estrategia. El presidente del Real Madrid compareció en Televisión Española para defender a su “protegido”, como llamó Riquelme a Anas Laghrari en la entrevista a EL PERIÓDICO. Explicó que es hijo de un amigo y socio empresarial suyo y “alguien muy inteligente”, contó que no tiene antigüedad como socio para presentarse a presidente y añadió que “no sabe nada de fútbol”. Pero no aclaró en ningún momento como el banquero marroquí se ha convertido en socio compromisario del Real Madrid de un día para otro.

Riquelme había arrancado la campaña revelando su plan para construir “la Ciudad del socio” en Valdebebas, además de rebajar la cuota del socio un 50% si no se ganaba la Champions, y Florentino se limitó a sacar pecho por sus siete Champions y a rodearse de antiguas estrellas del club en la presentación de su candidatura. Ahora se acerca el fin de semana con la promesa del dueño de Cox de anunciar nombres para la parcela deportiva este sábado. Más allá de la figura de Vicente del Bosque, al que le gustaría incorporar en la estructura de su junta directiva, hay nombres que han sonado en los últimos días.

Madrid. 28.05.2026. Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid / José Luis Roca / EPC

Cesc, lo más parecido a Xabi

Según ha podido saber este medio, Cesc Fábregas estaba en el punto de mira de la candidatura del alicantino por ser un técnico parecido a Xabi Alonso por su estilo, juventud y carisma. Pero el actual entrenador del Como está cómodo en Italia desarrollando un proyecto en el que hace y deshace sin intención de marcharse. Cesc, que ha comentado en diversas entrevistas que hay equipos grandes a los que no se le puede decir que no, suena con fuerza como futuro sucesor en el banquillo del Barcelona del alemán Hansi Flick, que ya renovó esta temporada con muchas dudas. Y posicionarse ahora para el banquillo del Real Madrid afectaría notablemente a su imagen entre la masa azulgrana de cara a un futuro que puede ser más inmediato de lo que muchos piensan.

Otros nombres que se han vinculado a Riquelme para el banquillo han sido los de Pochettino, seleccionador estadounidense cuya posición también se ha sondeado desde la candidatura, a un referente del madridismo como Raúl, y se han deslizado incluso movimientos que nada tienen que ver con la realidad como los de Nagelsmann o Arteta. El primero tiene a Kross como representante en España y el alemán está cerrando su incorporación a la directiva de Florentino, y en el caso del segundo, que estará este fin de semana la final de la Champions con el Arsenal, no está en el mercado. También ha sonado el nombre del seleccionador portugués, el español Roberrto Martínez. Así que la incertidumbre para el banquillo es grande porque el equipo de Riquelme ha sondeado a varios técnicos, no siendo ninguno de ellos José Mourinho, a quien Pérez tiene cerrado.

Entre los jugadores el dueño de Cox Energy ha afirmado “tener cerrado el fichaje de dos estrellas internacionales”. Y por más señas uno de ellos es español. En su conversación con este periódico del jueves, Riquelme declaró que “este sábado me gustaría ya poder avanzar algún nombre propio de jugadores ilusionantes que jugarán en el Real Madrid si fuera presidente. Si yo soy presidente, un jugador del Real Madrid habrá jugado el Mundial con España”.

Atado Gordon, el Barça ahora fija sus objetivos en Julián Alvarez y Bernardo Silva / Manchester City

Rodri, Fabián, Bernardo Silva...

Este último nombre se da por hecho que es Rodrigo Hernández, el centrocampista del Manchester City y Balón de Oro en 2024, al que le queda un año de contrato con los citizens y quiere regresar a España a jugar. La complicación viene porque el madrileño también está en la lista de refuerzos de Florentino y si se significa públicamente con Riquelme eso podría costarle el fichaje por el Real Madrid si se confirma, como todos esperan, que gane Pérez. Además, este sábado arranca la concentración para el Mundial de España en Las Rozas y el anuncio de Riquelme de ese acuerdo desataría un terremoto en la selección. Otro de los nombres de internacionales españoles que ha sonado como posible arma electoral del empresario alicantino es el de Fabián Ruiz, el jugador del París Saint-Germain que tiene contrato con el club parisino hasta 2029. Sin embargo, hay rumores de que al sevillano le gustaría regresar a jugar a España a sus 30 años y el Bernabéu sería un buen sitio para hacerlo.

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La otra “estrella internacional” de la que se habla en los mentideros futbolísticos como posible as en la manga del candidato es la de Bernardo Silva, jugador que ha quedado libre y se ha despedido del Manchester City. Son muchos los equipos con los que se ha vinculado su nombre y Riquelme podría aprovechar su situación para proponerlo como futuro refuerzo. Desde los micrófonos de El Larguero de la cadena SER, Manu Carreño advertía que “le han pedido que lo anuncie cuanto más tarde, mejor. Según la información que tengo, los propios protagonistas han sido quienes le han pedido que lo anuncie lo más tarde posible. Y creo que Riquelme está haciendo caso a los que se lo han pedido”.