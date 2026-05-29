Fermín Sobrón, portero del Zamora CF: "No tenía dudas de que se conseguiría el play-off"

Su sonrisa lo desvela, pero Fermín Sobrón confesó ser una persona optimista por naturaleza y en este nuevo episodio en la historia del Zamora CF, en el séptimo play-off a Segunda División, lo está demostrando. El portero rojiblanco aseguró este viernes que la que están viviendo es "una semana muy bonita para todo el que siente esta camiseta. Veo al equipo bien, veo al equipo con muchísimas ganas de que llegue el domingo, de ir a Villarreal y hacer un gran partido". La realidad es que ha sido una temporada regular con diferentes fases, con buenos y malos momentos, en los que, Sobrón apuntó, hubo un denominador común: la unión del vestuario que les ha permitido hacer frente a los baches y cumplir con el objetivo marcado desde la Presidencia. "Me gusta ver las cosas positivas, pero no veo las cosas positivas por arte de magia. Veo a mis compañeros, veo cómo entrenan, su actitud..., y no tenía ningún tipo de duda de que el objetivo del play-off se iba a acabar consiguiendo. Ahora es momento de soñar, de soñar cosas grandes, de ver lo que este equipo es capaz y puede ser capaz de hacer. Desde la humildad siempre, pero sin miedo a nada".

Las claves

Con esa actitud afrontan en la plantilla de la capital del Duero el primer partido de la eliminatoria donde será clave "estar acertados en las dos áreas, siendo conscientes de que tenemos que hacer un partido largo, traernos la eliminatoria viva a Zamora y darlo todo, tanto allí como aquí, para conseguir un gran resultado". Además, de dejar clara la enorme igualdad que hay entre los equipos y que todos los que se han clasificado se lo merecen, habló del Villarreal, al que calificó como "un filial atípico, porque normalmente los filiales se destacan por meter muchos goles y también defensivamente encajar muchos goles, pero este Villarreal, con ese 4-4-2 muy reconocible, es el segundo equipo que menos goles encaja del Grupo 2. Nos vamos a enfrentar a un rival que, pese a ser un filial y con todo el talento que desarrolla los filiales defensivamente, es un bloque muy sólido y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para hacerles daño y para no recibir goles".

Adrián Pereda

Por último, Sobrón tuvo palabras para su pareja este año en la portería, Adrián Pereda que ha tenido muy poca presencia, pero sí pudo ser titular frente al Arenas. "La portería es una posición muy complicada porque normalmente suele haber pocas rotaciones, siempre suele haber un portero que participe más que otro, pero por suerte de haber tenido a Adrián ha sido un placer para mí porque me ha puesto el día a día muy fácil a nivel humano y muy complicado a nivel profesional porque en ningún entrenamiento he podido bajar el nivel porque si bajaba el nivel Adri me pasaba por la derecha. Al final yo espero haberlo hecho mejor a él aportándole mi experiencia o lo que le haya podido aportar y sin ninguna duda él a mí me ha hecho mejor portero", concluyó el portero que "recuperará" la portería este domingo en el Mini Estadi a partir de las 20.30 horas, momento en el que el calón echará a rodar.