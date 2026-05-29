Eva Barrios inicia el Nacional a lo grande el Campeonato de España de maratón

El Campeonato de España de Maratón se inició ayer con el máximo rendimiento para el piragüismo zamorano que sumó tres medallas en la distancia corta que se disputó en el río Duero a su paso por el parque de La Aldehuela, con un intenso calor que complicó bastante las cosas a los piragüistas y especialmente a la zamorana Marina Giralda que se vio obligada a parar en la prueba junior femenina cuando disponía de una clara ventaja en cabeza dejando así escapar una medalla que se daba por segura. De todas formas, la palista del Sangregorio Ciudad de Zamora tendrá una nueva oportunidad de subir al podio este sábado en la distancia larga en la que también tomará la salida.

Eva Barrios, en el podio de la distancia corta K1 femenino senior. | VICTOR GARRIDO

La primera jornada del Nacional que organizan la Federación de Castilla y León y la Española y que ha reunido en Zamora a más de mil participantes llegados de toda España, supuso la primera exhibición para la gran dominadora en el maratón femenino español en la última década como es Eva Barrios (Tecozam) y que demostró que esta temporada vuelve a por todas, una vez estabilizada laboralmente, con un punto de forma como hace mucho no había mostrado. Su actuación en la prueba corta de este viernes fue impecable. Barrios tuvo controlada la prueba obre 3.000 metros desde la salida y resistió el ataque de Miriam Vega (Aranjuez) con la que se distanció del resto de rivales, dos palistas también de primer nivel internacional como son la vallisoletana del Cisne, Cristina Franco, y la navarra Irati Osa, habitual en la selección Española de maratón.

Ainnare García, en el podio cadete femenino. | LOZ

Todo parecía indicar que en una llegada ajustada con Vega, Eva Barrios tenía todas las de perder pero la zamorana sacó una gran punta de velocidad en los últimos 300 metros en los que sorprendió a su compañera de fuga y terminó batiéndola por muy poco, menos de dos segundos, iniciando su primera exhibición del Campeonato que la afición zamorana espera que repita este sábado en la distancia larga y, a poder ser, el domingo en el k2.

Marina Giralda, en el penúltimo portero que pasó en solitario. | LOZ

La otra gran protagonista de la jornada fue la cadete Ainnare García, del Sangregorio Ciudad de Zamora, que se colgó la medalla de plata en el K1. Pronto pudo comprobarse que la vasca de Zumaia Amaia Aizpurúa, era ayer superior a la fondista zamorana que arrastra una lesión en un pie que le dificulta bastante correr en los porteos. La palista del Ciudad de Zamora se centró entonces en asegurar la segunda posición y para ello tuvo como directa rival a la asturiana Cecilia García (GC Covadonga) a la que se impuso en los últimos metros por tan sólo medio segundo.

Ainnare tendrá hoy una nueva oportunidad para subir al podio en la distancia larga, donde no acusará tanto su lesión y volverá a salir a por todas buscando la victoria en el K1 cadete.

Y la tercera medalla zamorana llegó de la mano del incansable Iker Gallego que compitió en el K1 Senior PK2 consiguiendo una rotunda victoria sobre el onubense Ramón Maestre, que entró a 48 segundos, y Evilio Alonso (Monkayak Hiberus) fue tercero.

Fue una verdadera pena el percance que sufrió Marina Giralda en la prueba junior, como las demás, sobre 3.000 metros. Parecía tener asegurada la medalla cuando pasó por el segundo porteo claramente distanciada de sus rivales, pero el intenso calor que reinó ayer en Zamora terminó por obligarle a detenerse al afrontar el último porteo y se vio superada por varias rivales. Aún así, pudo recuperarse y llegar a la meta con una discreta novena posición. El primer puesto lo firmó la vasca Ana Martinena (Itxas Gain) en un cerrado final con sus paisanas del Santiagotarrak, June Arrastúa y Eider Cecilia.

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La crisis que vive el piragüismo zamorano se trasluce en los últimos años en la escasez de palistas masculinos de primer nivel y en este Nacional el estandarte de la provincia lo defendieron un velocista como es Carlos Garrote que compite este año con el club Delfines Ceuta, y los veteranos de Amigos del Duero Javier Pedruelo y Óscar Borrego. Garrote tuvo una espectacular salida como no podía ser menos y llegó al primer porteo entre los seis primeros, pero pronto pudo comprobarse su falta de adaptación a las distancias largas y terminó firmando un «top 30» en esta nueva comparecencia ante su gente de Zamora. Javier Pedruelo y Oscar Borrego decidieron colaborar en esta prueba del K1 Senior y consiguieron entrar en los puestos 20 y 21 salvando la honrilla del maratón zamorano que tantos éxitos nacionales e internacionales a dado a la historia del deporte de la provincia.