Piragüismo
Eva Barrios, campeona de España de Maratón corto de piragüismo en Zamora
Ainnare García se colgó la plata en Cadete
M. L. S.
Eva Barrios se ha proclamado este viernes campeona de España de Maratón corto. Lo ha hecho en casa, en el Duero donde tantas horas ha entrenado y que le ha permitido colgarse una merecida medalla de oro. La regata del K-1 Sénior femenino ha sido intensa, como se esperaba, y la pelea entre Barrios y Miriam Vega ha sido dura hasta el esprint final que se ha decidido en favor de la integrante del Durius Kayak. La tercera en el podio fue la vallisoletana Cristina Franco.
No ha sido el único éxito zamorano. En Cadete, Ainnare García, del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora, se colgó la plata tras una dura pugna con Amaia Aizpurua, que se llevó el título.
Mientras, el Júnior, Marina Giralda, del Durius, dominó toda la carrera, pero un golpe de calor en el tramo final le hizo perder posiciones para acabar siendo novena.
Las regatas continúan en el Duero y también lo harán por la tarde con el turno de los Veteranos.
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