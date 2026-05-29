Amigos del Remo, subcampeón de España Master

Los veteranos de Zamora volvieron a ser grandes protagonistas en un campeonato de España de maratón que esta vez se celebra en su tierra y ayer en la distancia corta sumaron cinco medallas de oro en sus respectivas categorías, en la que debe ser la antesala de la jornada de hoy en la que seguirán sumando podios en las distancias largas. Además, el Amigos del Remo consiguió una brillante medalla de plata en la clasificación por clubes, solo superado por el Alberche. Canoa Kayak Zamora terminó en una brillante octava posición.

En cuanto a la clasificación individual, la primera victoria llegó de la mano de Javier Pedruelo en el K1 (35-39) con una rotunda ventaja respecto a Marcos Climente (Silla); la exhibición de Amigos del Remo continuó con la tercera plaza de Javier Bernal en el C1 (35-39) y en el K1 (40-44) terminó segundo Fernando Álvarez, del Durius Tecozam. En el K1 (45-49) el mejor zamorano fue Daniel Fidalgo (Duero) mientras que Andrés del Teso (Villaralbo) abandonó.

Pasando a la Canoa, José Ramón Luelmo (A.R.) sumó un triunfo más a su larguísima trayectoria de éxitos nacionales e internacionales en el C1 (45-49). Entre los mayores, Luis Roales (Sangregorio) fue cuarto en el K1 (50-54); Jaiver Ortiz (A.R.) también fue cuarto en K1 (55-59) y otro de los míticos canoistas zamoranos José Carlos Ramos respondió a todos los pronósticos imponiéndose en el C1 (55-59); mientras que José Luis Román Mangas (CK Zamora) sigue imbatido desde hace muchos años y ayer dominó el K1 (60-64) por delante de otro histórico zamorano como es José Miguel Herrador (Amigos del Remo).

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Zamora solo cuenta con una veterana que compita regularmente como lo hace la olímpica Belén Sánchez desde hace unos años a esta parte y tampoco encuentra rivales en su categoría K1 (50-54). Ayer le sacó casi un minuto de ventaja a Svetlana Kapisovska (Lanzarote). n